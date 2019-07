Artsen zonder Grenzen stuurt nieuw reddingsschip naar Middellandse Zee

Artsen zonder Grenzen (AzG) stuurt deze maand een nieuw schip naar de Middellandse Zee om noodhulp te bieden aan bootvluchtelingen. Dat heeft de internationale hulporganisatie zondag bekendgemaakt. Reden voor de hervatting van het reddingswerk voor de kust van Libië is het uitblijven van „enige humanitaire respons van vele Europese leiders” op de slachtoffers van de gevaarlijke oversteek. Eind vorig jaar besloot AzG het reddingswerk met het schip Aquarius stop te zetten omdat het werk „onmogelijk” zou worden gemaakt door Europese landen.

Waar het reddingsschip de Ocean Viking zal gaan aanmeren na een reddingsactie is nog niet bekend. Volgens de organisatie is Libië geen veilige optie vanwege het aangewakkerde conflict tussen de Libische regering in Tripoli en het Libische Nationale Leger en de slechte omstandigheden in de detentiecentra. „Wij zien Libië niet als een veilige haven, we gaan liever naar Italië of Malta. Europese landen zijn echter niet meer zo happig op het binnenhalen van reddingsschepen van NGO’s”, aldus een AzG-woordvoerder. Eerder al noemde de VN ingerichte detentiecentra in Libië „onmenselijk”.

Lees ook: EU verschuilt zich achter boeman Salvini

Sea-Watch

Er zijn weinig reddingsschepen meer aanwezig in de wateren voor de kust van Libië. Vorig jaar zomer besloot de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini de havens te sluiten voor reddingsboten. Eind juni voer de Duitse hulporganisatie Sea-Watch met een schip met daarop 52 migranten nog wel de Italiaanse wateren binnen, ondanks een verbod. Daarop werd een gerechtelijk onderzoek geopend naar de kapitein omdat ze mogelijk medeplichtig zou zijn aan illegale immigratie.

De Ocean Viking zal eind juli onder Noorse vlag richting de Middellandse Zee varen. Zo’n 200 mensen kunnen erop terecht. Daarnaast voeren 24 medische en humanitaire hulpverleners van AzG en de maritieme hulporganisatie SOS Méditerranée de reddingswerkzaamheden uit. Het 69-meter lange schip uit 1986 werd voorheen gebruikt voor reddingsacties bij boorplatformen in zee.

Lees ook: Van de helse boot naar de helse cel