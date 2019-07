‘Albanese separatist vermoord in Nijmegen’

Een Albanees separatist is door een misdrijf om het leven gekomen in Nijmegen. De politie meldde zaterdag al dat een dode man was aangetroffen langs een provinciale weg maar kan de identiteit nog niet bevestigen. De Gelderlander en Albanese media melden dat het gaat om de 43-jarige Festim Lato, president van de niet-erkende republiek Chameria.

Het lichaam werd zaterdag gevonden in de berm langs de Nieuwe Ubbergseweg. Een „goede bekende” van de politicus bevestigt tegenover De Gelderlander dat het gaat om Lato, die woonde in Afferden. De Tirana Post schrijft dat de man al 25 jaar werkte en woonde in Nederland.

In 2016 riep hij de Republiek van Chameria uit, op de grens van Albanië en Griekenland. Als zelfverklaard president zou hij contact hebben onderhouden met het Europees Parlement in Brussel en demonstraties hebben georganiseerd.

Het slachtoffer zou al langere tijd schuldeisers achter zich aan hebben, en werd in april failliet verklaard. Het motief van de vermoedelijke moord is vooralsnog onduidelijk. De politie onderzoekt de zaak en zegt in een reactie dat de identiteit van het slachtoffer nog niet is vastgesteld. „Maar het onderzoek vordert.”