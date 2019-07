Volvo roept half miljoen auto’s terug om brandgevaar

Volvo roept wereldwijd ruim een half miljoen auto’s terug naar de garage. De auto’s lopen het risico in brand te vliegen vanwege een verkeerd ontworpen motoronderdeel, meldt de Zweedse omroep SVT. Volvo bevestigt dat bericht. Volgens de Zweedse automaker heeft het mankement nog niet tot ernstige incidenten geleid.

In Nederland gaat het om 37.000 auto’s, zegt een woordvoerder van Volvo. Voorlopig worden de eigenaren enkel geïnformeerd over het probleem. Op een nog onbekend moment moet een oproep volgen om naar de dealer te gaan, zodat die de fout kan herstellen. Volvo-rijders die eerder iets vreemds opmerken aan hun auto, kunnen volgens de woordvoerder eerder terecht bij de garage.

Het euvel zit in de Volvo-modellen V40, V60, V70, S80, XC60 en XC90. Bij elkaar kampen 507.000 voertuigen, gemaakt tussen 2014-2019, met het probleem. Een plastic luchtinlaat van de motor kan in deze Volvo’s zo heet worden dat hij smelt. In een paar gevallen heeft dat al tot een brand in de motor geleid, zegt een Zweedse Volvo-woordvoerder tegen SVT. Daardoor zouden geen gewonden zijn gevallen.

Volvo verkocht vorig jaar meer dan 640.000 auto’s. Dat waren er 70.000 meer dan een jaar eerder.

BMW moest vorig jaar ook een groot aantal auto’s terugroepen vanwege brandgevaar. Bij de Duitse autofabrikant ging het om 1,6 miljoen wagens. Een systeem voor de beperking van de uitstoot van schadelijke gassen bleek vlam te kunnen vatten. In Zuid-Korea, waar het gebrek voor het eerst aan het licht kwam, kreeg BMW afgelopen december een boete van omgerekend 8,7 miljoen euro opgelegd.