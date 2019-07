Verdachte opgepakt voor moord op Turkse diplomaat Erbil

De Koerdische autoriteiten in Irak hebben een verdachte opgepakt voor de moord op de Turkse plaatsvervangende consul in Erbil, afgelopen woensdag. De zus van de verdachte zou voor een Koerdische partij in het Turkse parlement zitten, maakten de Koerden zaterdag volgens persbureau Reuters bekend. Een onderbouwing voor die laatste bewering leverden ze niet.

Bij de schietpartij in Erbil, de hoofdstad van de autonome Koerdische regio in Noord-Irak, kwam naast de plaatsvervangende consul nog één persoon om het leven. Een ander raakte gewond. De slachtoffers werden neergeschoten terwijl ze zaten te eten in een restaurant dat veel wordt bezocht door expats, zakenlui en diplomaten. De schutter ging er in een auto vandoor.

De schietpartij viel op omdat het normaal gesproken juist relatief rustig is in Erbil. Wel voeren de Turken elders in het Koerdische regio in Irak strijd tegen de afscheidingsbeweging PKK, die door zowel de EU als Turkije als terroristisch wordt beschouwd. Turkije beschuldigt de PKK van verschillende anti-Turkse incidenten in Irak.

Vlak na de moord liet de woordvoerder van de Turkse president Erdogan al weten dat „degenen die deze verraderlijke aanval hebben uitgevoerd de noodzakelijk reactie” kunnen verwachten. Erdogan zelf schreef op Twitter dat hij de aanval veroordeelde en dat Turkije met de Irakezen en Koerden zou samenwerken om de daders te pakken.