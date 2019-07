Tienduizenden in Hongkong de straat op voor einde aan geweld

Tienduizenden mensen zijn zaterdag in Hongkong de straat opgegaan om hun steun te betuigen aan de politie en om op te roepen tot een einde aan het geweld op het schiereiland. Dat meldt persbureau Reuters. De demonstranten menen dat de politie met haar harde optreden tegen demonstranten de afgelopen weken de noodzakelijke orde in de stad probeert te handhaven, daar waar anderen juist stellen dat de politie het geweld in de stad initieert.

Al weken leiden demonstraties tegen een wetsvoorstel over de uitlevering van verdachten in rechtszaken aan China tot massale straatprotesten in de stad. Die protesten ontaardden regelmatig in gewelddadige botsingen met de politie. Ook vorig weekend nog liepen twee vreedzaam bedoelde demonstraties ernstig uit de hand. Bij de rellen die toen volgden, raakten veel mensen gewond en arresteerde de politie zeker veertig demonstranten.

Speciale status

Deelnemers aan de demonstraties in Hongkong vrezen dat politieke dissidenten met behulp van een eerder dit jaar voorgestelde nieuwe uitleveringswet gemakkelijker naar China kunnen worden gestuurd. Hongkong was tot 1997 een Britse kolonie. Sinds de aansluiting van de stad bij China geniet Hongkong een speciale status, het zogeheten ‘een land, twee systemen’-beleid. In Hongkong geldt een ander juridisch systeem, inwoners hebben er meer vrijheden dan op het vasteland.

Eerder deze maand liet de hoogste bestuurder van Hongkong, Carrie Lam, al weten dat de nieuwe uitleveringswet inmiddels „dood” is. Zij bood haar excuses aan voor het voorstellen van de wet. Maar veel inwoners van de stad vertrouwen haar niet langer. Bij eerdere demonstraties scandeerden betogers massaal: „Carrie Lam, loop naar de hel”.

Laboratorium voor het maken van bommen ontdekt

De steunbetuiging aan de politie van zaterdag, onder de naam ‘Bescherm Hongkong’, vond plaats één dag voor een al aangekondigde nieuwe massademonstratie tegen de uitleveringswet en Carrie Lam. De politie heeft in aanloop naar die nieuwste demonstratie tegen de uitleveringswet op zondag opgeroepen tot kalmte.

De zorgen zijn groot bij de autoriteiten, zeker nadat de politie zaterdag volgens persbureau AP bij een inval een laboratorium ontdekte waar bommen kunnen worden gemaakt. De agenten troffen er circa twee kilo TATP aan, oftewel acetonperoxide. Dat is een zeer licht ontvlambare springstof. Een 27-jarige man zou inmiddels zijn gearresteerd. Volgens de politie zullen er nog meer arrestaties volgen. De politie heeft uit voorzorg de gebieden rond alle overheidsgebouwen afgezet en gebarricadeerd.