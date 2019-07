Stiekem oefenen in de zomer

De zomer is een uitstekende periode om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Eindelijk ruim de tijd om ouderwets iets te oefenen en onder de knie te krijgen. Tijdens colleges laat ik regelmatig het populaire YouTube-filmpje zien van de backward bike. Dat is een fiets met een ‘omgekeerd’ stuur. Als je naar links wilt, dan moet je naar rechts sturen. En andersom.

Aan het begin van de video valt de hoofdpersoon telkens van zijn aangepaste fiets. Maar na een tijdje lukt het hem om te blijven rijden. De vraag die ik vervolgens aan de studenten stel is: ‘Wat heeft deze man in de tussentijd gedaan?’ En iedereen roept dan in koor: „Oefenen!”

Een ontzettende open deur natuurlijk. Maar het merkwaardige is dat we als volwassenen vaak vergeten dat nieuwe vaardigheden, op het werk of thuis, oefening vergen. We lezen een boek of bezoeken een cursus en denken vervolgens dat we in staat zijn om toe te passen wat ons is verteld. Vrijwel niemand bouwt in zijn agenda tijd in om vaardigheden te trainen.

Juist omdat in de zomer het tempo ietsje lager ligt en die kritische collega een paar weekjes andere mensen lastigvalt, is het een mooie periode om te oefenen. Een paar suggesties.

1 Luisteren. Geïnteresseerd, oprecht luisteren is een vaardigheid waar veel mensen aan willen werken. Hoe doe je dat? Plan deze zomer elke week een paar koffiegesprekken met vrienden of collega’s en oefen doelgericht je luistervaardigheden. Bereid vragen voor, vat samen wat de ander zegt en vraag door. Ontdek je innerlijke Coen Verbraak.

2Vergaderingen leiden. Gebruik het zomerse werkoverleg om te zorgen dat elke deelnemer echt aan bod komt. Stel bijvoorbeeld iedereen vragen en vermijd zelf te snel conclusies te trekken. Door de zendtijd bij vergaderingen evenredig te verdelen, bevorder je volgens onderzoekers de psychologische veiligheid in een team. Dat leidt tot actievere bijdragen van iedereen en meer creativiteit.

3Waardering uiten. Actief zoeken naar wat je plezierig, goed of mooi vindt in het werk van collega’s en daar je waardering voor uiten, is een krachtige manier om de samenwerking te verbeteren. Maar omdat domme fouten en negatieve afwijkingen ons veel sneller opvallen, is deze ‘waarderende blik’ iets wat je moet trainen. Ook handig voor thuis.

4Werken met slimme tools. Eindelijk je achterstand op digitaal gebied wegwerken. Train met Todoist voor je to do-lijsten. Oefen met Trello voor online samenwerking (ook leuk voor op vakantie met het gezin of met vrienden). Of met Slack. Of met Basecamp. Installeer tussendoor ook nog even Evernote voor je notities. En ga eindelijk aan de slag met de ‘Getting things done’-aanpak voor je e-mail.

Kort en goed: wil je de zomermaanden op kantoor extra goed gebruiken, bedenk dan welke vaardigheid echt nuttig zou zijn in je werk en reserveer elke dag een kwartiertje om te oefenen. Realiseer je dat vrijwel alle nieuwe werkmethodes in het begin tot vertraging en frustratie leiden. Maar als je een paar weekjes stiekem hebt getraind en je collega’s komen weer terug van vakantie, dan weten ze niet wat hen overkomt.

Ben Tiggelaar schrijft wekelijks over persoonlijk leiderschap, werk en management.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 20 juli 2019