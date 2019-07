Pinot klimt naar winst op de Tourmalet

Tibaut Pinot heeft de veertiende etappe van de Tour de France gewonnen. De Franse renner reed zaterdag in de laatste meters van een zware Pyreneeën-rit weg bij de favorietengroep en kwam als eerste boven op de Tourmalet. Steven Kruijswijk finishte op zes seconden als derde. De Nederlander deed goede zaken voor het algemeen klassement, omdat nummer twee in de strijd om het geel Geraint Thomas moest lossen en op een halve minuut achterstand werd gereden.

Julian Alaphilippe afficheerde zich intussen nog sterker als kandidaat voor de Tourzege. De geletruidrager, die vrijdag de tijdrit in Pau won, vertoonde ook in deze etappe geen teken van zwakte. Hij kwam als tweede over de finish. Alaphilippe verstevigde zijn leidende positie in het algemeen klassement. Hij ligt nu 2.02 voor op Thomas, en 2.14 op Kruijswijk.

Kruijswijk maakte een sterke indruk in de slotfase van de 117,5 kilometer lange etappe, die begon in Tarbes. Hij had tot in de laatste twee kilometer nog twee ploeggenoten van Jumbo-Visma bij zich - meer dan zijn concurrenten. Kruijswijk en zijn helpers reden de laatste kilometers op kop van de favorietengroep en voerden het tempo flink op. Pas met de eindstreep in zicht kon Pinot een kleine voorsprong pakken op de Nederlander.

Klassementsrenners in moeilijkheden

Thomas, de Tourwinnaar van vorig jaar, was niet de enige klassementsrenner die het lastig had. Ook Jakob Fuglsang, Alejandro Valverde, Richie Porte, Enric Mas en Nairo Quintana kwamen op achterstand binnen. Dat zorgde voor kleine verschuivingen in het algemeen klassement: Egan Bernal is nu vierde, voor Emanuel Buchmann en Pinot.

Zondag rijdt het Tourpeloton opnieuw een bergetappe, met de aankomst na 185 kilometer bovenop een klim van de eerste categorie in Foix Prat d’Albis. Onderweg beklimmen de renners nog twee cols van de eerste categorie en één van de tweede.

Bekijk hier de laatste kilometer van de etappe van zaterdag: