‘Equifax biedt slachtoffers hack schikking van 700 miljoen dollar’

Het Amerikaanse kredietbureau Equifax wil voor 700 miljoen dollar (624 miljoen euro) schikken met de gedupeerden van een grote hackaanval op het bedrijf in 2017. Dat meldt de Amerikaanse krant The Wall Street Journal. Bij de cyberaanval kregen hackers toegang tot de persoonlijke gegevens van 143 miljoen Amerikanen.

Volgens anonieme bronnen van de krant zal zowel de Federal Trade Commission (FTC) als de Amerikaanse Justitie maandag instemmen met het schikkingsvoorstel. De instanties willen officieel echter nog niet reageren op berichten over een op handen zijnde schikking.

Zwakke plek

Volgens Equifax maakten hackers tussen mei en juli 2017 gebruik van een „zwakke plek” in een applicatie op de Amerikaanse website. Op die manier wisten zij de database van het bedrijf uit Atlanta binnen te dringen. Via het datalek hadden de hackers niet alleen toegang tot namen, geboortedata en woonadressen van de klanten van Equifax, maar ook tot hun social security numbers, de Amerikaanse equivalent van het burgersurvicenumber. Pas na zes weken kreeg Equifax het lek in de gaten.

De hack leidde tot felle protesten van consumenten(organisaties) en toezichthouders. Ook de FBI stelde een onderzoek in. De topman van Equifax legde na de onthulling van het langdurige data-lek zijn functie neer.

Equifax adviseert burgers en bedrijven over kredietverstrekking en hield op het moment van de hack gegevens bij van 600 miljoen creditcardhouders wereldwijd. De persoonsgegevens gebruikt het bedrijf om te bepalen of klanten kredietwaardig zijn.