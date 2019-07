Amerikaans

Mijn collega en zijn vrouw gaan vaak en graag naar Amerika en ze kennen er de mores. Meestal. Op zoek naar een speciaalzaak hebben ze hun auto bij de mall geparkeerd en vragen binnen de weg. Ze moeten aan de andere kant van het complex zijn, de ingang zit aan een andere parkeerplaats. Ze kijken het overdekte gebied in en vragen: „Can we get there on foot?” De informant vertrekt geen spier: „If you’re not an American, you can.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 20 juli 2019