50Plus ontslaat medewerker vanwege ‘anonieme gift’

De partij 50Plus heeft zijn bureaumanager ontslagen, omdat die een gift van 15.000 euro van een anonieme donateur wilde aannemen. Partijvoorzitter Geert Dales spreekt in een verklaring, die door fractievoorzitter Henk Krol op Twitter is verspreid, over een “ernstige vertrouwensbreuk”. Het ontslag volgt na een publicatie in De Telegraaf. De krant bood bij wijze van undercoveronderzoek alle Tweede Kamer-fracties anoniem geld aan.

Partijen werden met een gefingeerde naam benaderd met het verhaal dat een donateur in één keer 15.000 euro wilde geven, maar wel anoniem wilde blijven voor het publiek. De wet verplicht politieke partijen om iedere schenking van 4.500 euro of meer te communiceren.

Lees ook: De regels voor donaties aan politieke partijen zijn in april aangepakt. Volgens meerdere fracties in de Tweede Kamer niet scherp genoeg: „Een onnavolgbare selectiviteit.”

Directieve

Volgens 50Plus werd de gift op 3 mei aan de partij cash aangeboden. De nu ontslagen bureaumanager heeft dat destijds gemeld en nog dezelfde dag van Dales te verstaan gekregen dat de partij geen giften van onbekenden en donaties in contanten accepteert. Ook niet als die van een wettelijk toegestaan bedrag zijn. Desondanks heeft de vrouw het contact met De Telegraaf voortgezet, legt een woordvoerder van 50Plus uit. „Ondanks de duidelijke directieve van de partijleiding.” Het bestuur van 50Plus zegt tot voor kort niet van de contacten op de hoogte te zijn geweest.

Toen De Telegraaf zich in de loop van deze week bij de partijleiding meldde, is de bureaumanager uitgenodigd voor een gesprek. „Daar is een ernstige vertrouwensbreuk vastgesteld. Die heeft geresulteerd in een ontslag.” Van een daadwerkelijke transactie is nooit sprake geweest.

Opknippen

Volgens het onderzoek in De Telegraaf waren ook andere partijen bereid om soepel met de regels om te gaan. Zo zouden VVD, D66, ChristenUnie en Denk de zogenaamde donateur bijvoorbeeld hebben geadviseerd het bedrag op te knippen en familieleden als tussenpersonen te gebruiken. Een dergelijke constructie is bij wet niet verboden. Volgens het artikel hebben alleen SP, Forum voor Democratie, de Partij voor de Dieren en PVV niet actief meegedacht over het omzeilen van de wet. De meeste betrokken partijen beloven naar aanleiding van het onderzoek beterschap.

Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren (D66) gaat naar aanleiding van de publicatie het gesprek aan met de fracties, zegt ze zaterdag in De Telegraaf: „Hoewel de wet in materiële zin niet is overtreden omdat er geen gift is gedaan, lijkt een aantal partijen niet in de geest van de wet te handelen.”