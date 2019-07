Zuid-Afrikaanse leger toont theater in buitenwijken

„Is het veilig om de auto uit te stappen?” Farida Ryklief twijfelt. „Het is erg gespannen nu”, zegt ze, terwijl ze een bekende naar de auto wenkt. Buiten het autoraam staan tientallen jongeren op elkaar geklonterd. De geur van smeulende autobanden verspreidt zich tussen de krotten van Blikkiesdorp, een van de armste wijken van Kaapstad.

In alle vroegte braken gewelddadige protesten uit, nadat een politieagent het vuur had geopend op twee kinderen, 9 en 16 jaar oud. Ze liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De woede hierover in Blikkiesdorp staat vrijdagochtend oog in oog met zwaar bewapende soldaten van de South African Defence Force. Uitgerekend op deze gespannen ochtend stuurde de regering soldaten de verpauperde wijken rond Kaapstad in om de orde te herstellen. „Voor wie zijn de soldaten hier eigenlijk”, vraagt Ryklief, secretaris van de buurtwacht in de township Delft, waaronder Blikkiesdorp valt.

De regering zegt zich genoodzaakt te zien tot het sturen van het leger, nadat in zes maanden tijd meer dan 1.600 doden vielen in deze stad. Meer dan de helft van die doden vielen tijdens schietpartijen tussen rivaliserende bendes die in hier vechten om dominantie op de markt in drugs, wapens en vrouwen.

In het afgelopen weekend vielen er weer 43 doden.

Niet de eerste keer

Het is niet voor het eerst sinds het eind van de apartheid 25 jaar geleden dat de Zuid-Afrikaanse regering het leger inschakelt om de politie te versterken. Tijdens dodelijk geweld tegen migranten in 2015 vergezelden soldaten politieagenten bij de klopjacht op de moordenaars. In het verleden was de oorlog tussen en tegen de bendes op de Kaapse Vlakten zo bloedig dat ook de hulp van het leger werd ingeroepen.

„Ik ben blij dat het leger hier is. Maar niet om de politie te beschermen. Ze moeten ons beschermen. De politie is corrupt. We willen ze hier niet. Ze werken samen met de gangsters. Ze schieten, zonder vragen te stellen”, zegt Jaydee Silvester.

De 1.600 krotten van Blikkiesdorp verschenen drie jaar voor het WK Voetbal in 2010. Een ballingsoord voor daklozen, die uit het straatbeeld moesten verdwijnen. „We zouden hier maar zes maanden blijven. Nu zijn we twaalf jaar verder. We zijn hier gedumpt”, zegt Matilde Groepe. „Het leger is een rookgordijn. Wat hebben we aan een leger dat alleen maar even naar binnen rijdt. We hebben voetsoldaten nodig, die hier blijven tot in de vroege uren om ons te beschermen. Maar zo meteen rijden ze weer weg.”

Bendes opereren al decennia op de winderige Kaapse Vlaktes. Hun wortels liggen in de apartheidspolitiek van eind jaren zestig, die de verschillende rassen met geweld uit elkaar dreef. Gemengde wijken als District Six in het centrum van de stad werden met de grond gelijk gemaakt, en de niet-witte bewoners werden naar de genadeloze gronden buiten de stad gejaagd. Buiten het zicht van de repressieve overheid schiepen straatbendes een parallelle economie en een alternatieve staat, die met geweld hun gezag over de wijken afdwongen. De Americans tegen de Hard Livings, tegen de Sexy Boys. „Maar nu zijn er niet alleen de lokale bendes, maar ook de buitenlandse bendes, Congolezen, Nigerianen, Somaliërs. Iedereen vecht om de drugsroutes”, zegt Ryklief van de Delft buurtwacht.

Orde herstellen

De wethouder voor Human Settlements, Malusi Booi, arriveert met een politie-escorte. Hij heeft de buurt bijeengeroepen om de gemoederen te bedaren. „Het provinciebestuur en de Stad Kaapstad heeft gevraagd om ingrijpen van het leger omdat de politie het geweld niet meer aan kan”, sust hij. „Het leger zal pas weggaan als de orde weer hersteld is.”

Geflankeerd door soldaten gaan agenten van huis tot huis. Bewoners worden gefouilleerd. De laden in het huisje van een drugsverslaafde man worden opengetrokken. „Laat hem maar. Hij is niet goed bij zijn hoofd”, zegt de politiecommandant. Ryklief schudt haar hoofd. „De soldaten en de politie hebben geen idee wat ze aan het doen zijn. Ze weten niet eens welke huizen van echte gangsters zijn. Ze vragen de bewoners om informatie maar die gaan ze natuurlijk niet geven. Dat zou levensgevaarlijk zijn. Wat hier gebeurt is een groot theaterstuk.”