‘We grijpen het leven hier ten volle aan’

Carolien: „Hoewel we allebei niet meer werken, hebben we het ontzettend druk. In het jaar dat we nu in het buitengebied van Winterswijk wonen, hebben we een moestuin en een paddenpoel aangelegd, zijn we kippen en bijen gaan houden en is er een tweede hond bij gekomen. We zijn echt de hele dag bezig.”

Joanne: „We hebben ook een gastenhuis, een keramiekatelier en veel grond. Maar het is echt de verdienste van Carolien dat er in zo’n korte tijd zoveel is gebeurd op ons erf. Het voelt hier als het paradijs en daar willen we samen zo lang mogelijk van genieten.”

Carolien: „Ik vind het heerlijk om in de tuin bezig te zijn, ik ben een aanpakker. We hebben ook een boomgaard aangelegd en binnenkort komt er een bijenstal voor onze bijenkasten. Ik wil het hier zo mooi mogelijk maken, ook voor Joanne.”

Joanne: „In 2016 ben ik afgekeurd omdat ik een kanker heb die niet meer kan genezen. Dat is ook de reden dat we Rotterdam verruild hebben voor de Achterhoek.”

Carolien: „Na het bericht over Joannes ziekte zijn we twee maanden naar Thailand geweest. Om stil te staan bij die boodschap. Ik ben een jaar eerder dan gepland met pensioen gegaan, om nog een aantal jaren samen te kunnen genieten.”

Joanne: „Je zoekt naar een nieuwe invulling van je leven. De artsen hadden me nog maar een paar jaar gegeven. Met die rare onzekerheid moet je leren omgaan. Plotseling was alles anders. We kenden elkaar niet anders dan hard werkend. Carolien werkte als manager in een verpleeghuis in Dordrecht, ik was directeur van een grote zorgorganisatie in de regio Rotterdam. Soms kwamen we elkaar pas ’s avonds laat in bed tegen.”

Carolien: „Eind 2017 zagen we deze boerderij in het buurtschap Ratum, bij Winterswijk – een gebied dat we goed kenden omdat we er tien jaar lang een weekendhuisje hadden gehad. Het voelde meteen goed hier. Ik zeg wel eens: ‘In Rotterdam lag mijn hart, maar hier ligt mijn ziel.’ Elke dag voel ik de verbinding met dit oude huis, de natuur en met onze naobers. We hebben geen kinderen, maar we willen graag voortleven door onze bijdrage aan deze plek.”

Joanne: „We hebben hier bijvoorbeeld twee walnotenbomen geplant. Eentje is doodgegaan door de droogte van vorig jaar. Toen hebben we een nieuwe neergezet, die het goed doet. Zoiets geeft me kracht. Die nieuwe boom voelt als een symbool voor mijzelf.”

In het kort Foto David Galjaard Foto David Galjaard Joanne Ellenkamp (59) en Carolien Nijhuis (66) zijn al 37 jaar samen en inmiddels 17 jaar getrouwd. Beiden hadden een leidinggevende functie in de zorg in de regio Rotterdam. In 2016 werd Joanne afgekeurd, wegens ziekte. Carolien is toen gestopt met werken. Ruim een jaar geleden verhuisden ze van Rotterdam naar de Achterhoek. Daar wonen ze met hun honden, kippen en bijen. Hun inkomen ligt op circa 2,5 keer modaal.

In de fanfare

Joanne: „We grijpen het leven hier ten volle aan.”

Carolien: „Ja, we hebben allebei heel veel activiteiten ontplooid hier. Zo zijn we gids geworden in de nabijgelegen steengroeve. Het is leuk om je te verdiepen in je omgeving.”

Joanne: „En ik zing in een operakoor dat deze zomer Die Zauberflöte opvoert in de steengroeve. Verder speel ik saxofoon in de plaatselijke fanfare. Je bent hier overal zó welkom!”

Carolien: „Ik ben actief bij de wildbeheereenheid. Ik volg een jachtopleiding en doe met onze pup een jachthondencursus. Laatst heb ik geholpen bij het tellen van reeën en hebben we als wildbeheerders met een drone reekalfjes opgespoord, vlak voordat er gemaaid ging worden.”

Joanne: „Verder heb ik me aangesloten bij een filosofiegroep. Ik vind het bijzonder dat er hier, diep in de Achterhoek, zoveel te doen is.”

Carolien: „We hebben lezingen bijgewoond over kunstgeschiedenis en over klassieke muziek. En we zitten allebei op yoga. Je kunt het nog best druk hebben met het creëren van quality time.”

Joanne: „En we zijn ontzettend blij met het plaatselijke ziekenhuis. Je wordt hier echt gezien, er is tijd en aandacht voor je.”

Carolien: „Ook voor mij als partner. Ook als Joanne er niet meer zou zijn, blijf ik hier, dat weet ik zeker.”

Jezelf zijn

Carolien: „We geven vooral geld uit aan de tuin: bomen, planten, kippenvoer, bijenkasten, een kas, en onlangs een mooi kunstwerk voor in de tuin.”

Joanne: „En aan het onderhoud.”

Carolien: „Nieuwe kleding heb je hier niet nodig, dus die koop ik nauwelijks.”

Joanne: „Ik wel, maar niet veel. Ik geef wel veel geld uit aan keramiekmaterialen.”

Carolien: „En aan wijn, daar ben ik echt een liefhebber van.”

Joanne: „En ik aan treinreizen, om mijn moeder in Den Haag te bezoeken.”

Carolien: „Deze zomer ben ik met een vriendin een week gaan wandelen in Italië, maar verder hebben we hier weinig behoefte aan vakantie. In het verleden hebben we veel gereisd, maar als je zo mooi woont, hoef je niet meer met vakantie.”

Joanne: „Ik heb altijd gedacht dat ik de stad niet zou kunnen missen, dat ik dingen niet zou kunnen loslaten, maar eigenlijk mis ik niks van de stad of van mijn werk.”

Carolien: „Ik heb zo veel gegeven in mijn werk dat ik nu pas toekom aan mezelf. Het voelt heerlijk om los te zijn van al die regels in de zorg. Het was best een stressvolle wereld. Hier kun je puur jezelf zijn.”

Joanne: „Hier hoef je niet na te denken over je positie, hoef je niks voor te stellen, je kunt je leven inrichten zoals je dat zelf wilt.”

Carolien: „En het intellectuele aspect vullen we in met lezingen en filosofie.”

Joanne: „Het is een paradoxale situatie: uit iets negatiefs is iets heel positiefs voortgekomen.”