Waar eindigt dit met Julian Alaphilippe?

Als Julian Alaphilippe in zijn gele snelpak over de finish rolt, ontploft het Place du Verdun. De Fransen zien hun ‘Loulou’ ín de gele trui een tijdrit winnen, dat was al in geen jaren meer gebeurd. En belangrijker nog: ze zien hem zijn leidende positie in het algemeen klassement verstevigen. Aan de vooravond van twee loodzware bergritten in de Pyreneeën heeft hij bijna anderhalve minuut voorsprong op titelverdediger Geraint Thomas, en meer dan twee op de nieuwe nummer drie, Steven Kruijswijk, die daarover niet verbaasd was: „Hij heeft al vaker goede tijdritten gereden”.

Verder hadden niet zo gek veel mensen dit zien aankomen. Van Alaphilippe wordt in deze fase van zijn carrière niet verwacht dat hij over drie weken constant kan presteren – dat heeft hij nog nooit gedaan, en dit is pas zijn derde Tour.

Wout van Aert geopereerd na val

Voor Wout van Aert is de Tour de France voorbij. De Belgische debutant, winnaar van de tiende etappe naar Albi, viel in de tijdrit van vrijdag in Pau op anderhalve kilometer van de streep hard nadat hij met zijn heup in een haak van een dranghek was blijven hangen. Hij liep een grote snijwond in zijn dijbeen op en werd in een ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd, waar hij werd geopereerd. Ook zijn spierweefsel is aangetast, meldt zijn ploeg Jumbo-Visma. Met het uitvallen van de allrounder Wout van Aert missen zowel sprinter Dylan Groenewegen als klassementsrenner Steven Kruijswijk een belangrijke helper. „We zullen zonder hem verder moeten”, zei ploegleider Grischa Niermann. „Maar zonder hem krijgen we het ook voor elkaar.”

De man uit het hart van Frankrijk is een aanvaller pur sang, een explosieve renner, specialist in de eendaagsen in het voorjaar en rittenkaper in de grote ronden. Hij kiest zijn momenten uit, en kan dan op elk terrein uit de voeten – hij kan klimmen en is een van de beste dalers. En hij kon dus ook al tijdrijden, dat kwam niet uit het niets: in 2017 won hij een tijdrit in Parijs-Nice, en in januari van dit jaar won hij er eentje in Argentinië. Al waren die wel de helft korter dan de 27 kilometer rondom Pau. Maar Alaphilippe heeft de laatste maanden veel op de discipline getraind. En dat betaalt zich vrijdag uit.

NRC Sport Elke zondagochtend de beste sportverhalen uit NRC en de rest van de wereld. Inschrijven

Dat hij tot bijzondere dingen in staat is, heeft hij al vaak laten zien. Hij won in maart de klassiekers Strade Bianche en Milaan-Sanremo, en vorig jaar reed hij tot in Parijs in de bolletjestrui, bestemd voor de beste klimmer in de Tour. Hij won etappe tien en zestien, allebei in de bergen, en kon zich op andere dagen verschuilen in de buik van het peloton, omdat hij geen positie te verdedigen had.

Vrije rol

In die vrije rol kwam hij nu ook weer naar deze Tour. Hij zei vanaf het begin dat het hem enkel om dagsucces te doen was, maar hij schoot al in de derde rit naar Épernay raak en kreeg ook het geel omgehangen. Met uitzondering van de zesde en zevende etappe gaat hij al negen dagen aan de leiding. Elke dag extra is een bonus, zegt hij steeds.

Veelzeggend was de manier waarop hij met zijn krachten smeet om tijdens de Franse nationale feestdag weer in het geel te kunnen rijden. Een renner die daadwerkelijk bezig is met een goed klassement tot aan Parijs had dat nooit gedaan. Maar hij reed op quatorze juillet wel mooi als een volksheld naar de Auvergne. Dat was een droom die werkelijkheid werd. En die duurt maar voort.

Hij weet duidelijk niet waar zijn grenzen liggen. In de tijdrit zou hij tijd gaan verliezen, maar het tegendeel gebeurde. Het Franse publiek en de gele trui gaven hem vleugels. Hij kon veel dieper gaan dan hij gewend is, door dat oorverdovende lawaai voelde hij zijn benen niet. Alaphilippe verbaast zichzelf vrijwel dagelijks in deze Tour. Hij stijgt boven zichzelf uit, en geen mens weet waar dit eindigt. Een vraag over doping wimpelde hij vrijdagavond af. „Degene die aan de leiding gaat, wordt altijd verdacht gemaakt. Ik fiets zoals ik wil fietsen.”

Ondertussen beginnen zijn concurrenten zich een beetje zorgen te maken. „Als hij zo blijft rijden, draagt hij het geel tot aan Parijs”, zei Geraint Thomas na afloop van de tijdrit, waarin hij 14 seconden aan zijn broek kreeg.

Maar de titelverdediger weet heel goed dat hij over een betere ploeg beschikt, met zes man die zich voor hem opofferen, plus Egan Bernal, de schaduwkopman, na vrijdag vijfde. Team Ineos zal zaterdag en zondag, met finishes bovenop de Col du Tourmalet en de Prat d’Albis, als één blok en in een moordend tempo omhoog rijden. Normaal gesproken kan Alaphilippe dat niet bijbenen. Bij Deceunick-Quick Step kan alleen de Spanjaard Enric Mas echt goed bergop. Hij staat vierde, ook nog binnen schootafstand van de gele trui. „Tot nu toe lag het parcours me goed”, zei Alaphilippe. „Maar de ritten van komend weekend zijn iets totaal anders. Ik geniet hiervan zolang als het duurt.”