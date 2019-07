Utrechtse gemeenteraad wil op sommige plekken lachgas verbieden

De gemeente Utrecht gaat het gebruik van lachgas in delen van de stad verbieden. Het moet mogelijk worden om in de toekomst in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) vast te leggen waar een verbod komt, vergelijkbaar met een alcoholverbod. Lachgasgebruikers veroorzaken overlast en rommel, vond een meerderheid van de raad donderdagavond, meldt RTV Utrecht.

De raad wil dat de gemeente vanaf 1 oktober gebieden kan aanwijzen waar het niet is toegestaan om het gas te gebruiken of bij zich te hebben, of het nou een patroon of een tank is. Daarbij is overigens een uitzondering gemaakt voor horeca-gelegenheden en terrassen. De patronen die veel worden gebruikt voor recreatief drugsgebruik zijn eigenlijk bedoeld voor in een slagroomspuit.

Patronen

Lachgas wordt doorgaans uit een tank in een ballon geblazen, waarna het gas ingeademd kan worden. De partydrug geeft een roes die in hooguit vijf minuten is uitgewerkt. In uitgaansgebieden belanden de lege slagroompatronen na gebruik vaak op straat. Utrecht is de eerste grote stad die regels opstelt voor lachgasgebruik.

De verkoop van lachgas voor recreatief gebruik is niet verboden. Wel moeten handelaren zich houden aan de Warenwet, die hen verantwoordelijk stelt voor de veiligheid van het product. Daarop ziet de NVWA toe. Gebruik in het verkeer is niet toegestaan.

Onderzoek van het RIVM in opdracht van de NVWA naar de risico’s van het gebruik van lachgas uit 2016 toonde aan dat incidenteel recreatief gebruik (niet vaker dan een keer per maand minder dan tien lachgasballonnen per keer) niet gevaarlijk is voor de gezondheid.