Naoufal F. krijgt levenslange celstraf voor zijn rol bij twee liquidaties

Naoufal F. is donderdag door de rechtbank van Amsterdam veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor het regisseren van de moord op de Iraanse vluchteling Ali Motamed eind 2015. Het Openbaar Ministerie (OM) had vorige maand levenslang geëist tegen de Amsterdamse beroepscrimineel, ook vanwege zijn betrokkenheid bij een eerdere liquidatie. F. ontkent betrokken te zijn geweest bij de moord op de Motamed.

Naoufal ‘Noffel’ F. werd in 2018 veroordeeld tot achttien jaar cel voor een mislukte moordaanslag op de Amsterdamse crimineel Pjotr R. Die zaak loopt in hoger beroep.

De rechter oordeelde donderdag dat F. „zonder enig moreel besef” te werk ging. De moord op Motamed zou voor hem een puur zakelijke aangelegenheid, „een mooi klusje”, zijn geweest. De rechtbank denkt dat de kans groot is dat F. na een celstraf opnieuw de fout in zou gaan.

De vrouw van Motamed zegt dat de Iraanse geheime dienst verantwoordelijk is voor de aanslag op haar man. Hij zou als lid van de Iraanse oppositiegroep Mujahedeen-Khalq een bomaanslag in Iran hebben gepleegd, waarbij 73 mensen omkwamen. Het OM vond geen link tussen de daders en opdrachtgevers in Iran. Ook in het vonnis werd daar niet over gesproken.

De twee uitvoerders van de moord kregen in april twintig en vijfentwintig jaar cel opgelegd. (NRC)