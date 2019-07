Tijs van Lieshout wordt nieuwe brandweercommandant Amsterdam

Tijs van Lieshout, nu nog directeur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, wordt vanaf 1 oktober de brandweercommandant van Amsterdam-Amstelland. Dat maakte burgemeester Femke Halsema vrijdag bekend aan de gemeenteraad. Van Lieshout volgt Leen Schaap op, die in 2016 werd aangesteld.

De 55-jarige Van Lieshout is begonnen bij de Landmacht, werkte daarna in het bedrijfsleven en was van 2003 tot 2006 regionaal commandant van de brandweer in Gelderland-Zuid. Van 2014 tot 2017 was hij regionaal commandant bij de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Naast zijn huidige positie in de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is hij ook voorzitter van de landelijke Raad van Directeuren Veiligheidsregio’s.

Uit de brief:

Tijs van Lieshout heeft de opdracht om de ingezette koers van modernisering van de brandweer verder voort te zetten. Het bestuur van de veiligheidsregio ziet in Van Lieshout een brandweercommandant (…) die in staat wordt geacht de volgende fase in het complexe moderniseringsproces van de brandweer tot een open, flexibele en diverse organisatie tot stand te brengen.

De vorige commandant, Schaap, was aangesteld om de machocultuur binnen het korps aan te pakken. Dit leidde tot een steeds verder escalerend conflict tussen hem en de brandweermedewerkers, waarbij Schaap zelfs doodsbedreigingen ontving. Na drie jaar vroeg de burgemeester Schaap in mei zijn functie neer te leggen.

In een ingezonden brief aan deze krant schreef commandant Schaap: „Het veranderen van de gesloten wittemannencultuur veroorzaakte bij de brandweer een golf van verzet op de werkvloer die zich niet zelden tegen mij persoonlijk richtte. Na drie jaar vechten is het eind nog niet in zicht.”

