Sea-watch kapitein weg uit Italië

De Duitse kapitein Carola Rackete van het migrantenschip Sea-Watch 3 heeft Italië verlaten, meldt het Duitse persbureau DPA vrijdag. Een woordvoerder van de hulporganisatie Sea-Watch meldt dat ze denkt dat Rackete naar Duitsland is vertrokken om vervolgens ergens anders naartoe te gaan. Verdere details wil ze niet geven om privacy redenen.

De 31-jarige Rackete kreeg internationale bekendheid omdat ze inging tegen een verbod om de Italiaanse wateren en de haven van Lampedusa binnen te varen. De kapitein was een dag daarvoor nog op Sicilië vier uur lang verhoord in het kader van een gerechtelijk onderzoek naar medeplichtigheid aan illegale immigratie en het negeren van bevelen van een militair schip. In juni bracht ze 42 uit zee gehaalde Afrikaanse migranten naar Lampedusa.

Harde lijn

De radicaal-rechtse Italiaanse vice-premier en minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini is Rackete’s meest uitgesproken tegenstander. Salvini is voorstander van een harde lijn wat betreft migratiebeleid. Vorig jaar schreef hij een wet waarin asielzoekers expliciet humanitaire hulp ontzegd werd. Vrijdag op Twitter zei hij nog over Rackete dat hij niet kon wachten om „deze verwende Duitse communiste uit te zetten en haar terug naar huis te sturen.”