Premier Kosovo treedt af om gehoord te worden door Kosovotribunaal

Premier Ramush Haradinaj van Kosovo is vrijdag onverwachts afgetreden omdat het Kosovotribunaal in Den Haag hem als verdachte wil horen. Dat meldt persbureau Reuters. Haradinaj heeft toegezegd volgende week voor de rechtbank te verschijnen en vindt dat dit niet samengaat met zijn functie als hoofd van de regering.

Het tribunaal wil Haradinaj horen over zijn aandeel in de oorlog in Kosovo in 1998 en 1999. Gedurende die periode was hij commandant van het Bevrijdingsleger van Kosovo UÇK, een etnisch Albanese militie, dat het land onafhankelijk wilde maken van Servië. Tijdens een persbijeenkomst in hoofdstad Pristina zei Haradinaj dat hij de president heeft gevraagd verkiezingen uit te schrijven. Daarbij zal hij zich opnieuw kandidaat stellen omdat, zo zei Haradinaj, hij niet in staat van beschuldiging is gesteld.

Misdaden tegen menselijkheid

Het Kosovotribunaal werd in 2015 opgericht en functioneert als Kosovaarse rechtbank. Het speciaal opgerichte tribunaal heeft als doel hen te berechten die tijdens de Kosovaarse oorlog oorlogsmisdrijven hebben begaan. Pas dit jaar startte de rechtbank met het ondervragen van strijders van het Bevrijdingsleger van Kosovo, een aantal leden gelden als verdachten van onder meer moord en ontvoering.

Haradinaj werd door het Joegoslaviëtribunaal eerder vervolgd op verdenking van het plegen van oorlogsmisdaden en het begaan van misdaden tegen de menselijkheid, onder andere tegen Serviërs en Roma. Hij werd twee keer vrijgesproken, in 2008 en 2012. Tijdens het conflict in de jaren negentig vielen ongeveer vijfduizend doden, overwegend Kosovo-Albanezen. Haradinaj werd uiteindelijk vrijgesproken. Haradinaj trad in september 2017 aan als premier, tussen 2004 en 2005 was hij ook al premier.

Kosovo verklaarde zich in 2008 onafhankelijk.