Op Beyoncés Lion King-album overheersen West-Afrikaanse afrobeats

Het nieuwste album van Beyoncé, The Lion King: The Gift, is een „liefdesbrief aan alles wat de muziek uit Afrika mooi maakt”, zo zegt zij in een interview met het tv-programma Good Morning America. In de onlangs verschenen digitale remake van Disneyfilm The Lion King vertolkt Beyoncé de stemrol van leeuwin Nala. Het album, dat los staat van de filmmuziek, is een muzikaal eerbetoon aan het verhaal van Simba en het Afrikaanse continent waarop het zich afspeelt. Maar hoe vang je de muziek van een heel werelddeel op één album?

Beyoncé riep de hulp in van internationale grootheden als Jay Z en Pharrell Williams en minder bekende rappers als Tierra Whack. Maar vooral werkte ze samen met tien Afrikaanse artiesten, door haar omschreven als ‘het beste talent van Afrika’. De meerderheid daarvan komt uit Nigeria. Muzikanten uit Noord- en Oost-Afrika ontbreken op de plaat.

Het overbekende Afrikaanse geluid zoals dat klinkt in de film The Lion King, met veel grote zangkoren en djembés, voert niet de boventoon op Beyoncés album. Op The Gift klinken vooral elektronische hiphopbeats, synthesizers en drumritmes die sterk lijken op die van de Zuid-Amerikaanse reggaeton en de Jamaicaanse dancehall, maar dan net iets complexer.

Beyoncé maakt clubvriendelijke Lion King-soundtrack (●●●) Beyoncé - The Lion King: The Gift

Beyoncé doet niet aan half werk. Voor haar nieuwe album The Lion King: The Gift mobiliseerde zij maar liefst 23 gastartiesten, van Major Lazer tot de Nigeriaanse sterren Mr. Eazi en Wizkid. Het doel: een moderne muzikale interpretatie van het verhaal van de nieuwe Lion King-film, waar ze zelf een stemrol heeft. The Gift is een mix van genres, met extra aandacht voor Afrikaanse muziekstijlen. Er zijn pianoballads en zelfs een stukje spoken word van rapper Kendrick Lamar, maar het gros van het album valt onder het Afrikaanse genre afrobeats, een mix tussen hiphop, reggaeton en West-Afrikaanse muziek. Het beste voorbeeld is het nummer Water, met de Kameroense zanger Salatiel en Pharrell Williams, dat het ongetwijfeld goed zal doen in de club. Het album eindigt met het solonummer Spirit, tevens het themalied van de nieuwe Lion King. Spirit, geïnspireerd op Elton Johns Circle of Life uit de originele soundtrack van The Lion King, is een wat geforceerde powerballad in de stijl van Beyoncés eerdere hit Halo. Memorabeler is Brown Skin Girl, waarop Beyoncé haar zevenjarige dochter Blue Ivy Carter aanspoort trots te zijn op haar afkomst: „Your skin is not only dark. It shines and it tells your story.” Bij sommige nummers is de link met het verhaal van The Lion King ver te zoeken. Opdat we niet afdwalen van de rode draad, heeft elk lied een geluidsfragment uit de film als inleiding. Een leuke gimmick, maar de onderbrekingen halen al snel de vaart uit dit muzikaal sterke album.

Afrobeats

Een groot deel van de muziek op The Gift behoort tot het genre afrobeats, een verzamelnaam voor een nieuwe stroming elektronische muziek uit Afrika. Het is geen toeval dat er zoveel Nigeriaanse muzikanten meedoen aan het album, want in dat land is het genre ontstaan. De Ghanees-Britse dj Abrantee, gespecialiseerd in afrobeats, beschrijft de muziek in een interview met The Guardian als een smeltkroes van Nigeriaanse popmuziek, westerse house- en hiphop-invloeden.

Afrobeats is iets anders dan afrobeat, het funky, politiek geëngageerde muziekgenre uit de jaren zeventig, maar het is er volgens Abrantee wel door beïnvloed. Het West-Afrikaanse muziekgenre ontstond zo’n tien jaar geleden en begon in 2017 langzaam door te dringen tot de wereldwijde hitlijsten, na de samenwerking van rapper Drake met de Nigeriaanse artiest Wizkid op de hitsingle One Dance. Wizkid doet ook mee met Beyoncé op het lied Brown Skin Girl.

Representatief

Dr. Angela Impey, etnomusicoloog aan de School of Oriental and African Studies van de University of London, doet onderzoek naar Afrikaanse muziek. Ze bevestigt de toegenomen belangstelling voor afrobeats. Impey: „Het genre heeft zich via het internet van Nigeria en Ghana ook naar andere landen verspreid. Voor mijn werk kom ik veel in Namibië, helemaal in het zuiden van het continent. Ook de jongeren die ik daar spreek luisteren inderdaad naar afrobeats-muziek uit Nigeria.”

Is het genre representatief voor de hedendaagse Afrikaanse muziekscene? Dr. Impey vindt van wel. „Het is weliswaar een specifiek Nigeriaans genre, maar het is wel in meerdere delen van Afrika populair. In die zin heeft Beyoncé er goed aan gedaan juist met deze muzikanten samen te werken.”

Desondanks noemt Impey het naïef dat Beyoncé beweert op één album de muziek van Afrika te kunnen vangen. „De westerse kijk op Afrikaanse muziek is erg versimpeld, terwijl het verre van eenduidig is. Mensen denken al snel aan de a capella zang van The Lion King of het liedje The Lion Sleeps Tonight, maar dat is specifiek iets uit de Zuid-Afrikaanse Zoeloe-cultuur. Muziek uit Noord-Afrika of Ethiopië klinkt totaal anders dan afrobeats of de soundtrack van The Lion King. Maar ook die muziek is Afrikaans.”