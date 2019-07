OM-medewerker in Duitsland vastgezet om drugssmokkel

Een medewerker van het Openbaar Ministerie (OM) in Den Haag is in Duitsland gearresteerd op verdenking van drugssmokkel. Dat heeft justitie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen in Duitsland vrijdag bevestigd. De 53-jarige vrouw werd medio juni aangehouden nabij Bonn met twee kilo cocaïne, zes kilo amfetamine en tienduizend xtc-pillen in haar auto.

Volgens het Duitse OM waren de drugs verstopt in een speciaal compartiment dat „op professionele wijze” in het voertuig was ingebouwd. Behalve de justitiemedewerker zijn ook haar 33-jarige dochter en 28-jarige schoonzoon vastgezet. Zij zaten bij de vrouw in de auto toen die bij een controle ten zuidwesten van Bonn aan de kant werd gezet. De OM-medewerker ontkent van de smokkel af te hebben geweten.

Geschorst

Na de aanhouding hebben Duitse agenten hun Nederlandse collega’s geïnformeerd, die op hun beurt het Nederlandse OM op de hoogte hebben gebracht. Het OM bevestigt dat een medewerker in Duitsland is vastgezet, maar wil verder geen toelichting geven omdat het een Duits onderzoek betreft „en het OM alleen als werkgever is geïnformeerd”.

Justitie in Den Haag heeft haar personeel verteld over het incident en de gearresteerde medewerker geschorst voor de duur van het Duitse onderzoek. Ook is haar toegang ontzegd tot de online werkplekken van het Nederlandse OM.

Alle drie de verdachten zitten nog vast. Volgens een woordvoerder van justitie in Bonn staat in Duitsland op drugssmokkel een maximale celstraf van vijftien jaar.