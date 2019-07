Negentien ontsnapte bizons afgeschoten in Franse Alpen

In de gemeente Megève zijn vrijdagochtend negentien ontsnapte bizons afgeschoten. Zij liepen sinds donderdagmiddag vrij rond en vormden volgens de lokale autoriteiten in de Franse Alpen een gevaar voor de inwoners van de nabijgelegen stad Saint Gervais.

Het afschieten was de enige optie, volgens de autoriteiten in de prefectuur. Zo was het niet praktisch om de bizons met verdovingspijltjes tijdelijk uit te schakelen en naar veiliger terrein te brengen: de dieren, die tot zeshonderd kilo wegen, waren daarvoor te groot. Bovendien kon niet worden gegarandeerd dat de dieren direct verdoofd zouden raken.

Een poging om de dieren terug naar hun weide te drijven, mislukte. „Deze bizons bewegen zich niet zoals een kudde koeien zou doen”, citeert persdienst AFP een bestuurder van het gewest.

Dieren van veehouder

Donderdagavond werd besloten de bizons af te schieten. In de tussentijd werden enkele paden en autowegen afgesloten voor het verkeer, om te voorkomen dat mensen en de kudde elkaar zouden tegenkomen. Vrijdag werd bij zonsopgang begonnen met de ruiming. Autoriteiten meldden dat om 09.00 uur alle dieren waren afgemaakt, volgens de lokale nieuwssite Le Dauphine.

„Het doet ons geen plezier om tot deze actie over te gaan, maar we kunnen het risico niet nemen dat een van de bizons plots in de stad terecht komt”, stelde de bestuurder.

De kudde wist te ontsnappen uit een omheind terrein in het natuurgebied La Sasse. De groep vormt het merendeel van de kudde van een lokale fokker, die normaal gesproken de dieren zelf slacht. Het vlees wordt geserveerd in een lokaal restaurant. Ook het vlees van de nu afgeschoten dieren gaat daarheen.