Merkel schaart zich achter de door Trump aangevallen vrouwelijke Congresleden

Bondskanselier Merkel heeft zich vrijdag solidair verklaard met de vier vrouwelijke Amerikaanse Congresleden met migratie-achtergrond die door president Trump werden aangevallen. Trump schreef zondag op Twitter dat de vier terug moesten naar de landen waar ze vandaan komen. Merkels opmerkelijk duidelijke stellingname kwam aan het eind van de persconferentie die ze iedere zomer geeft.

Merkel zei dat de opmerking van Trump in strijd is met wat volgens haar de kracht is van de Verenigde Staten: de grote verscheidenheid van nationale achtergronden van de Amerikanen. Al meteen nadat Trump in 2016 gekozen was, verklaarde Merkel dat ze met hem wilde samenwerken, maar wel op basis van gedeelde waarden. Op vraag of ze zich persoonlijk solidair voelt met de vrouwen antwoordde ze: „Ja. Ja. Ik distantieer me vastbesloten” (van de opmerking van Trump).

Merkel ging ook kort in op vragen over haar gezondheid. De afgelopen weken kreeg ze bij openbare plechtigheden drie keer een heftige tril-aanval, waarvan de oorzaak onduidelijk is.

Op de vraag hoe het nu met haar gaat, antwoordde ze kortweg en met een lachje: „Goed”. Kort daarvoor had ze al gezegd: „Als mens heb ik ook persoonlijk groot belang bij mijn gezondheid. Hopelijk zal ik (na het einde van deze ambtstermijn) nog een verder leven hebben.”

Merkel toonde zich tevreden dat de Europese Commissie met Ursula von der Leyen een Duitse voorzitter heeft gekregen. Ze zei er niet aan te twijfelen dat CDU-voorzitter Annegret Kramp-Karrenbauer, die Von der Leyen is opgevolgd als minister van Defensie, haar beide functies goed kan combineren.

‘Co 2 -heffing meest efficiënt’

Over het klimaatbeleid zei Merkel dat ze er door deskundigen van overtuigd is dat een CO 2 -heffing de meest efficiënte manier is om de klimaatdoelstellingen te halen. Binnen het Duitse kabinet is daar nog geen overeenstemming over, maar Merkel zegde toe dat er op 20 september een besluit over valt. Dat zou net op tijd zijn voor een klimaattop die belegd is door VN-chef António Guterres.

Merkel erkende dat de Zweedse activiste Greta Thunberg, en de ‘andere junge Leute’ die afgelopen maanden veelal in schooltijd voor het klimaat gedemonstreerd hebben, de urgentie hebben versterkt waarmee haar regering het klimaatbeleid uitvoert.

Merkel maakte op de anderhalf uur durende persconferentie niet de indruk fysiek verzwakt te zijn. Ze sprak zoals Duitsland van haar gewend is: zakelijk, inhoudelijk, zonder poespas, met af en toe een ironisch lachje of een steekje onder water.

Dat laatste trof haar coalitiepartner SPD, die zich in het Europees Parlement tegen Von der Leyen als nieuwe Commissievoorzitter had gekeerd: ze wilde niet al te triomfantelijk doen over het feit dat er nu een Duitse vrouw op die post komt, „maar je moet in Europa ook niet altijd met een negatieve houding rondlopen”.