Marianne Vos wint eendaagse Tour de France voor vrouwen

Marianne Vos heeft vrijdag La Course gewonnen. Het is de tweede keer dat zij de Tour de France voor vrouwen op haar naam schrijft. In deze editie, in Pau, kwam zij na een demarrage in de slotklim als eerste over de finish.

De vrouwen fietsen tijdens La Course een route die ook een etappe vormt in de wedstrijd voor de mannen. De vrouwen moesten tijdens deze editie vijf ronden rijden over het parcours van de individuele tijdrit in de Tour de France voor mannen. In totaal verreden de vrouwen 121 kilometer.

Vos had veel te danken aan haar ploeg CCC-Liv. Haar ploeggenoten reden het gat dicht dat door de Australische Amanda Spratt was geslagen, nadat zij op zo’n dertig kilometer van de streep ontsnapte. Daarna bleek Vos overduidelijk de sterkste in het laatste klimmetje voor de aankomst. Ze liet Spratt en de rest van het peloton achter zich. Leah Kirchmann finishte als tweede (3 seconden achterstand), vlak voor Cecilie Uttrup Ludwig.

De wielrenner, dit seizoen ook al de beste in vier etappes in de Giro Rossa, won de eerste editie van La Tour in 2014. De internationale wielerbond UCI wil graag dat de wedstrijd voor vrouwen ook een ‘volle’ etappekoers wordt. „We missen een grote etappekoers voor vrouwen die wereldwijd te zien is”, zei president David Lappartient vrijdagochtend tegen de BBC. Hij voert gesprekken met het Franse bedrijf dat de Tour organiseert over een tiendaagse wedstrijd in Frankrijk.