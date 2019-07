Marianne Vos rijdt iedereen als vanouds op een hoop

Bij het opdraaien van de Rue Mulot ziet ze haar tegenstander uit Australië vlak voor zich kraken, en ze aarzelt geen seconde. Ze stuurt naar links om het gedrang heen en begint te stampen als in haar gloriedagen, met een explosieve vinnigheid die niet past bij een 32-jarige. Ze is de voorbije weken in topvorm gebleken. Precies op deze manier won ze vier etappes in de Giro Rosa.

Het wegdek stijgt met 17 procent en het is nog 400 meter tot de finish, het zal een maximale inspanning zijn van een minuut. Bij het veldrijden maakt ze zulke sprints om de haverklap. Als ze Amanda Spratt voorbijsteekt, lijkt de Australische wel stil te staan. Ze rijdt haar tegenstandsters als vanouds op een hoop. Marianne Vos wint La Course, voor de tweede keer in haar carrière. „Hoe belangrijk deze overwinning is, kan ik niet helemaal zeggen”, vertelt ze een minuut later.

Bijnummer

De zesde editie van La Course voelde nog meer dan andere jaren als een bijnummer, en dat kwam vooral door het parcours: vijf rondes van 24 kilometer rondom Pau, het rondje waar de mannen een paar uur later hun tijdrit over zouden afwerken. Hoe anders was dat vorig jaar, toen de rit ging van Annecy naar de top van La Grand-Bornand. De strijd die winnares Anna van der Breggen tot aan de laatste meters leverde met Annemiek van Vleuten was pure reclame voor het vrouwenwielrennen, voor de vrouwensport in het algemeen. Van dat niveau ging het dit jaar niet worden. Daar had Tourorganisatie ASO niet genoeg inspanningen voor geleverd. Dat deden ze ook niet met de klassiekers in hun portefeuille: Luik-Bastenaken-Luik en de Waalse Pijl besloten ze niet live uit te zenden.

Van Vleuten, vijf dagen geleden voor de tweede keer winnares van de Giro Rosa, twijfelde vooraf aan deelname. Niet meedoen zou een statement zijn naar de organisatie. Maar van La Course gaan wél live beelden de wereld over, dus besloot ze naar Pau af te reizen. Ze wordt zevende, op gepaste afstand van Marianne Vos.

„Ik heb nooit getwijfeld om hier te starten”, zegt Anna van der Breggen, als tiende aan de finish. „We moeten blij zijn met een uitzending. Dit is juist een heel mooi podium om te laten zien dat we een mooie wedstrijd kunnen maken. Als je er niet bent kan je dat ook niet laten zien.”

Lege vip-tribune

Na de huldiging voor een volledig lege vip-tribune vertelt Marianne Vos met een glimlach over haar sterke optreden. Ze is dolblij dat haar eindschot weer terug is. Het parcours vond ze „interessant”, zegt ze. „Vorig jaar waren er twee favorieten, nu wel vijf. Het was een open wedstrijd, verschillende rensters konden winnen. Maar elk jaar wat anders maakt het ook moeilijk te volgen voor het publiek. Dan rijden we weer op de Champs-Élysées, dan moeten we klimmen, nu rijden we hier. Dat is nogal onduidelijk.” Het was haar manier om te laten zien hoe de ASO worstelt met het vrouwenfietsen.