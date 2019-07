Kleur bekennen

Hoe kies je je kleuren? Verffabrikanten bieden een overstelpende hoeveelheid kleuren aan met wel duizend verschillende namen. Gelukkig is het aantal pigmenten waaruit al die kleuren worden gemaakt geringer, ongeveer honderd. Nog steeds veel, en de tubes zien er vaak zo verleidelijk uit; voor je het weet koop je veel te veel.

In de praktijk is de kleur die rechtsteeks uit de tube komt van minder belang dan welke kleuren je ermee kunt mengen. Sommige zijn puur nauwelijks aantrekkelijk, maar onontbeerlijk voor het mengen van een reeks mooie kleuren. Het is aan te bevelen om een beperkt aantal kleuren te kiezen waarmee je alles kunt mengen en die vervolgens goed te leren kennen.

Maar welke kleuren heb je nodig? Er zijn boeken geschreven over kleurtheorie. De Zweedse schilder Anders Zorn kon met vier kleuren de prachtigste taferelen schilderen. Anderen zweren bij drie koele en drie warme primaire kleuren, maar de meeste kunstenaars komen uit op twaalf kleuren.

De twaalf kleuren uit de introductie van vorige week zijn gekozen omdat ze zuiver van kleur zijn (één pigment) en je er alle kleuren mee kunt mengen. Je kunt er bovendien van heel transparant tot heel donker mee werken.

De opdracht:

Zet zes heldere kleuren in een cirkel zoals in de figuur hierboven. Meng vervolgens de tussenliggende kleuren totdat de cirkel vol is, zoals bij het onderstaande figuur.

Schilder van elke kleur een verdunde vorm boven de cirkel. Meng elke kleur met de kleur er tegenover op het kleurenwiel en zie hoe het doffer en donkerder wordt. Schilder die onder de kleur.

Zet nu alle twaalf kleuren die je hebt gekocht tegen elkaar uit. Zie hoeveel kleuren er ontstaan uit de combinatie van telkens twee pigmenten.

Win een workshop van Siegfried Woldhek en stuur uw aquarel voor 1 september naar: NRC, Redactie Achterpagina, Postbus 20673, 1001 NR Amsterdam, of naar: achterpagina@nrc.nl. Tekeningen worden niet teruggestuurd. In september publiceert de Achterpagina een selectie.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 20 juli 2019