Brandstichting in animatiestudio Kyoto: 33 doden, dader nog niet verhoord

De dader van de aanslag op animatiestudio KyoAni in het Japanse Kyoto, waarbij zeker 33 mensen donderdag zijn omgekomen, zou kwaad zijn geweest over vermeende diefstal van zijn werk. Dat meldden meerdere Japanse media vrijdag. De politie wil die lezing nog niet bevestigen.

De 41-jarige man stichtte volgens getuigen brand met een ontvlambare vloeistof, onder het roepen van „Sterf, jullie!”. Hij werd na zijn daad opgepakt en met zware brandwonden overgebracht naar het ziekenhuis. Op vrijdagochtend was hij nog niet in staat verhoord te worden.

De meeste doden zijn werknemers van KyoAni. Op het moment van de brand bevonden zich volgens de brandweer zo’n zeventig mensen in het gebouw. De meeste doden vielen op de bovenste verdiepingen van het gebouw. Sommigen waren bezweken in het trappenhuis tijdens een vlucht naar het dak. Tien gewonden liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Ooggetuigen vertelden het persbureau Kyodo News dat zij enige knallen hoorden uit het gebouw en vervolgens gewonde mensen naar buiten zagen lopen. In een reactie op Twitter noemde de Japanse premier Shinzo Abe de brand „te ontstellend voor woorden”.

De animatiestudio KyoAni (Kyoto Animation) is internationaal geliefd onder fans van anime, een Japans tekenfilmgenre. (Reuters)

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 19 juli 2019