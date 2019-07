‘Iran heeft twee olietankers geconfisqueerd in Straat van Hormuz’

De Iraanse Revolutionaire Garde heeft vrijdagavond in korte tijd een tweede olietanker ingenomen. Het gaat om de olietanker MV Mesdar, een schip dat vaart onder Liberiaanse vlag, dat meldt CNN op basis van bronnen bij de Amerikaanse overheid. Eerder op de avond confisqueerde de Revolutionaire Garde een Britse olietanker, de Stena Impero, vanwege het „niet naleven van de zeevaartwetgeving”. Dat meldt het Iraanse staatsmedium PressTV. De Britse supertanker Stena Impero verdween rond 18.30 uur van de rader in de Straat van Hormuz, kort nadat het van koers afweek en een scherpe bocht maakte richting het Iraanse eiland Queshm.

De olietanker wordt naar een nog onbekende haven in Iran gebracht. „We zijn naarstig op zoek naar meer informatie en onderzoeken de situatie na berichtgeving over een incident in de Golf”, zegt het Britse ministerie van Defensie in een reactie aan persbureau Reuters.

De Stena Impero was uit Fujairah in de Verenigde Arabische Emiraten onderweg naar Jubail, een Saoedi-Arabische kuststad aan de Perzische Golf. Moederbedrijf Stena Bulk & Northern Marine Management zegt geen contact meer te kunnen krijgen met het schip. Er zijn volgens Northern Marine 23 bemanningsleden aan boord.

Grace-1

Het is al enige tijd onrustig in de Straat van Hormuz. Begin deze maand enterden de Britten de uit Iran afkomstige olietanker Grace-1 nabij Gibraltar, omdat zij oliesmokkel naar Syrië vermoedden. De bemanning werd gearresteerd en kwam eind vorige week op borgtocht vrij. Teheran bestempelde de actie als „piraterij”. De inbeslagneming van de Stena Impero kwam één uur nadat het hof in Gibraltar besloot de Grace-1 nog dertig dagen aan de ketting te houden, meldt persbureau AFP.

De Straat van Hormuz is de handelsroute waar 20 tot 30 procent van de wereldproductie van olie over wordt vervoerd. De incidenten op de zeestraat stuwen de olieprijs. Vorige maand werden er een Japanse en Noorse olietanker aangevallen, waarna brand ontstond. Volgens de VS zit Iran achter die aanval, maar Iran ontkent dat.

Op donderdagavond zei de Amerikaanse president Donald Trump dat de VS een Iraanse spionagedrone uit de lucht hadden geschoten. Iran ontkent dit. Op vrijdag plaatste een Iraans staatsmedium videobeelden online om het tegendeel te bewijzen. Deze beelden konden niet worden geverifieerd. Eind juni schoot Iran wel een Amerikaanse drone uit de lucht.

Al maanden loopt de spanning op tussen de VS en Iran. Vorig jaar zegde president Trump eenzijdig de nucleaire deal met Iran op. Later legde Trump het land ook sancties op. In de afgelopen maanden is Iran ook meer uranium gaan verrijken dan volgens de deal was toegestaan. De EU proberen het akkoord nog te redden.