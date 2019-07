Het onsmakelijkste tv-programma

Ook op televisie praten mensen graag over eten. Ze willen weten hoe gezond het is, hoe dik je ervan wordt, wat erin zit, en waar het vandaan komt. Donderdag krijg je op NPO 3 maar liefst drie voedselprogramma’s achter elkaar.

De oudste is De Keuringsdienst van Waarde (sedert 2003). Dit keer gaat het over de ‘barbecuesmaak’ van chips. Wat is dat? Dat die chips niet in de buurt is geweest van een barbecue, voel je op je klompen aan. Want De Keuringsdienst laat graag zien hoe wij ons laten bedonderen door de voedselindustrie.

De verslaggevers gaan langs bij barbecuemeesters, smaakstofmakers en een prehistoricus. Die leren ons dat de geur van vlees op een vuurtje ons terugvoert naar de oertijd. „Ergens heeft iemand een keer het vuur uitgevonden, en vanaf dat moment zijn we aan het barbecueën.” Teun van de Keuken concludeert: „We vieren de prehistorische mens in onszelf.”

Helaas dit keer nauwelijks geestige telefoongesprekken met klantenafdelingen. Ook de schande blijft uit. Zonder dat wordt het programma wat gewoontjes.

Het kleine, luchtige zusje van De Keuringsdienst is Broodje gezond. De twee presentatoren zitten aan een keukentafel te kibbelen (gespeeld, hoor): Ersin Kiris als sceptische calvinist en Marlijn Weerdenburg als blije smulpaap. Dat rollenspel werkt goed. Marlijn wordt geestdriftig in een chocoladefabriek, Ersin stelt kritische vragen aan een emeritus hoogleraar. De hoofdvraag is steeds: is het gezond?

In de herhaling van donderdag onderzoeken ze chocola. Ersin zegt dat het ongezond is, want veel suiker en vet. Marlijn zegt dat je er gezond en gelukkig van wordt. Het oordeel: in chocola zit epicatechine, wat helpt tegen hart- en vaatziekten. Maar er zit ook veel suiker in, daar word je dik van.

Gelukkig word je niet van chocola. Althans, niet van een of ander wonderstofje. Je kunt wel blij worden omdat het zo lekker is. Maar dan kun je ook chips met barbecuesmaak nemen. Met barbecuesmaak bedoelt de chipsmaker overigens de smaak van barbecuesaus, met de geur van rook.

Want de geur van voedsel, zo leert ons De smaak van Joël (vrijdag, NPO 2), is bepalender voor de beleving dan de smaak. De tong kan maar vier smaken onderscheiden, voor verdere verfijning hebben we de neus nodig.

Het programma van Joël Broekaert graaft dieper dan de andere twee. Terwijl hij met volle teugen geniet van zijn verblijf in allerlei keukens, geeft hij en passant leerzame lessen over smaak, met biologie, scheikunde, geschiedenis erbij. Het helpt dat Broekaert met Bourgondische jus is overgoten. Uit alles blijkt zijn diepe liefde voor vlees en drank.

Wie na deze smakelijke eetprogramma’s meteen naar de ijskast wilde rennen, kon nog even naar TLC zappen om de eetlust te temperen. Daar begon een nieuwe reeks van Dr. Pimple Popper – het onsmakelijkste tv-programma op de Nederlandse televisie. De Amerikaanse dermatoloog Sandra Lee verlost mensen van enorme uitwendige gezwellen, die vaak en langdurig in extreme close-up worden gefilmd. De camera zit er bovenop als Lee erin gaat snijden. Je zou Dr. Pimple Popper het liefst met je ogen dicht willen kijken. Dit keer verlost ze de 29-jarige cosplayer Jennifer, die vier grote gezwellen aan haar oren heeft hangen. Ze heeft ook paarse vlechten, misschien om de aandacht af te leiden.

Dr. Pimple Popper is in de eerste plaats een freakshow, waar je op veilige afstand kan gruwen van de spelingen der natuur. Maar dan ga je toch snel met die mensen meeleven, en lijkt het meer op Je zal het maar hebben. En als dokter Lee de gezwellen heeft verwijderd, geeft dat een enorme opluchting.