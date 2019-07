‘Groei Schiphol pas na 2021’

Schiphol kan pas groeien vanaf januari 2022, een jaar later dan algemeen aangenomen. Dat zegt Hans Alders, tot voor kort voorzitter van de Omgevingsraad Schiphol, tegen NRC. De adviezen van dit overlegorgaan (luchtvaartsector, bewoners en bestuurders) waren de laatste tien jaar de basis van het overheidsbeleid voor Schiphol.

Volgens Alders betekent het kabinetsbesluit dat het ‘Alders-akkoord’ uit 2008 met een jaar wordt verlengd tot en met 2021. Daarmee blijft de limiet van 500.000 vluchten per jaar, afgesproken tot en met 2020, nog een jaar in stand. Deze limiet is al bereikt. Met name KLM wil zo snel mogelijk meer vluchten op Schiphol. De huidige stop zet KLM op achterstand, zegt topman Pieter Elbers.

Op 5 juli maakte minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) bekend dat Schiphol „in de eerste jaren na 2020” geleidelijk kan groeien naar maximaal 540.000 vluchten per jaar. Groeistappen moeten jaarlijks worden verdiend door „aantoonbare vermindering van de hinder voor omwonenden”. Bewoners- en milieuorganisaties reageerden sceptisch op het besluit. Zij zien vooral dat groei weer mogelijk wordt, en vrezen dat alleen geluidsoverlast zal meetellen, niet de risico’s voor gezondheid en klimaat.

Volgens Alders kan dit ‘punten verdienen’ pas beginnen in 2021, na afloop van het huidige akkoord. „Aan het einde van 2021 kun je bepalen wat de luchtvaartsector heeft gepresteerd. Als daar winst in zit, is dat bepalend voor de groei in 2022. Groei is pas mogelijk vanaf 2022, ik kan het niet anders lezen.” Een woordvoerder van de minister zegt in een reactie dat afspraken voor de hinderberperking komende tijd moeten worden uitgewerkt maar dat de luchtvaartsector al in 2020 ‘punten’ kan verdienen door aan te tonen dat de overlast dan al is afgenomen. Hierdoor is groei vanaf januari 2021 volgens de minister wel degelijk mogelijk.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 20 juli 2019