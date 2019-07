Geletruidrager Alaphilippe wint individuele tijdrit in Tour

Geletruidrager Julian Alaphilippe heeft vrijdag de individuele tijdrit in de Tour de France gewonnen. De Fransman was met een tijd van 35,00 minuut de snelste in de ruim 27 kilometer lange dertiende etappe en verstevigde zo zijn positie als klassementsleider.

Nummer twee in de koers, de Brit Geraint Thomas, was veertien seconden langzamer en reed de tweede tijd. De Belg Thomas De Gendt was met een tijd van 35,36 minuut lang de snelste, maar eindigde uiteindelijk als derde.

Steven Kruijswijk - de best gepositioneerde Nederlander - kwam met de zesde tijd over de streep. Hij was 51 seconden sneller dan Egan Bernal en nam zo in het klassement de derde plek van de Colombiaan over. Kruijswijk staat nu op 2,12 minuut van Alaphilippe.

Ook Bauke Mollema, de tweede Nederlander in het klassement en nummer 21 in de koers, reed een goede tijdrit. Hij kwam in 36,09 minuut als dertiende binnen en klom naar de zestiende positie in de koers.

Wel liep de ploeg van Kruijswijk, Jumbo-Visma, een flinke dreun op. De Belgische renner Wout van Aert, een van de favorieten voor de tijdrit en een belangrijk knecht voor Kruijswijk, reed op ongeveer een kilometer van de streep de hekken in. Op de beelden was te zien hoe hij ogenschijnlijk bleef haken aan een reclamedoek dat in een binnenbocht aan een dranghek hing.

Van Aert bleef een poos op het wegdek liggen en werd provisorisch geholpen door een toegesnelde dokter. Volgens de eerste berichten is hij naar het ziekenhuis gebracht met een diepe snijwond in zijn dijbeen. Omdat hij de tijdrit niet uitreed, is voor hem de Tour voorbij. Vier dagen geleden won Van Aert nog de tiende etappe.

.@woutvanaert is out for the remainder of his @letour debut after this scary crash during today's stage.

The winner of Stage 10 sustained a flesh wound on his right leg as a result of the crash and was taken away by ambulance for further evaluation. pic.twitter.com/UKZzNyMLqM

