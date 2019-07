Fraudezaak Ghosn komt naar Nederland

Carlos Ghosn, voormalig topman van Nissan en Mitsubishi, is in Nederland een rechtszaak gestart tegen zijn oud-werkgever vanwege fouten rondom zijn ontslag. Ghosn, die in Japan van fraude wordt verdacht, eist 15 miljoen euro aan ontslagvergoeding en achterstallig loon. Ook wil hij dat de twee bestuursvoorzitters van de Japanse autoreuzen in Nederland komen getuigen. Dat vertelt Ghosn’s Nederlandse advocaat Laurens de Graaf van advocatenkantoor BarentsKrans.

Ghosn was tot mei in dienst bij Nissan-Mitsubishi B.V (NMBV), een in Nederland gevestigde joint-venture van de autofabrikanten. Volgens zijn advocaat mist het ontslag van Ghosn – die maanden in voorarrest in een Japanse cel zat – een redelijke grond en heeft Ghosn zich niet kunnen verdedigen tegen de aantijgingen die zijn aangevoerd als reden voor ontslag.

„Dat kan niet naar Nederlands recht”, zegt arbeidsrechtspecialist De Graaf. „Als je als onderneming een bestuurder wilt ontslaan, dan moet je hem voorafgaand aan dat ontslag duidelijk maken wat hem wordt verweten en voorzien van de onderliggende stukken zodat hij zich kan verweren. Dat is bij Ghosn niet gebeurd en maakt het ontslag aanvechtbaar.”

Ghosn (65) was jarenlang een van de belangrijkste personen in de auto-industrie. Als topman van een samenwerkingsverband van Renault, Nissan en Mitsubishi zwaaide hij de scepter bij drie autoreuzen. Vorig jaar november werd hij gearresteerd in Japan op verdenking van fraude. Zo zou hij te weinig salaris hebben gerapporteerd aan de Japanse beurswaakhond.

De Braziliaans-Libanees-Franse Ghosn ontkent alle beschuldigingen en liet eerder weten slachtoffer te zijn van een „ vies spelletje”. Ghosn stelt dat personen binnen Nissan hem onder valse voorwendselen hebben aangegeven bij de Japanse aanklager. Hij was voorstander van een fusie tussen Nissan en Renault, die tot verzwakking van de Japanse invloed bij Nissan zou leiden.

In januari brachten Nissan en Mitsubishi via een persbericht de resultaten van een intern onderzoek naar buiten waaruit zou blijken dat Ghosn 7,8 miljoen euro aan „onrechtmatige betalingen” zou hebben ontvangen via NMBV, zonder dat het bestuur daar toestemming voor gaf.

Ghosn heeft dat onderzoek ondanks meerdere verzoeken nooit mogen inzien, zegt De Graaf. Zijn cliënt is „opgelucht” dat hij nu toegang heeft tot de Nederlandse rechter, „die zich niet door druk van grote bedrijven en de politiek laat leiden”.

De advocaat zegt dat zijn cliënt tijdens zijn rechtszaak ook de topmannen van Nissan (Hiroto Saikawa) en Mitsubishi (Osamu Masuko) wil laten getuigen. In strijd met het persbericht uit januari zouden zij en anderen bij NMBV wel degelijk op de hoogte zijn geweest van de betalingsafspraken. Die afspraken zouden op correcte wijze tot stand zijn gekomen.

Ghosn is sinds 2012 fiscaal inwoner van Nederland. Eerst was hij in dienst bij een Nederlandse Nissan-holding, in april 2018 werd zijn dienstverband overgezet naar NMBV.

Ghosn eist in totaal zo’n 15 miljoen euro van zijn oud-werkgever. Dat bedrag bestaat onder meer uit een transitievergoeding (1 miljoen euro) en achterstallig loon (2 miljoen euro). De hoofdmoot van de vordering is een „billijke vergoeding" van 10 miljoen euro. „Als je ten onrechte bent ontslagen, maar dat vanwege wettelijke beperkingen niet terug kunt draaien, heb je aanspraak op een billijke vergoeding”, zegt De Graaf. Hij erkent dat het bedrag hoog is, maar neerkomt op nog geen twee jaarsalarissen. Ghosn verdiende bij NMBV 5,8 miljoen per jaar.

Nissan wil geen commentaar geven op de rechtszaak die behandeld wordt door de rechtbank Amsterdam. Onduidelijk is nog wanneer.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 20 juli 2019