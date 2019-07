Drie maanden geleden woedde een grote brand in de Notre-Dame, de geliefde kathedraal in Parijs. Deze week keurde het Franse parlement een wet goed die voorziet in de reconstructie van het monumentale gebouw, al is er nog discussie over hoe dat precies moet gebeuren. Hier is een deel van het verwoeste gewelf te zien.

Foto Stephane de Sakutin / AFP