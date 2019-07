Consumentenbond ontdekt bij test acht gevaarlijke traphekjes

De Consumentenbond is „teleurgesteld in het resultaat” van de eigen traphekjestest. Vijftien hekjes werden onderzocht en acht bleken niet te voldoen aan de Europese veiligheidsnorm. De Consumentenbond gaf de hekjes als toetsresultaat een 1 met het predicaat ‘Afrader’ en heeft ze op een zwarte lijst van gevaarlijke hekjes gezet. Vorig jaar kregen alle hekjes nog een voldoende.

De Consumentenbond heeft de vijftien hekjes getoetst aan een Europese veiligheidsnorm, plus een aantal aanvullende eisen. Met de proeven probeert de organisatie onder meer te achterhalen of kinderen makkelijk door de hekjes heen kunnen breken, eraan kunnen blijven hangen of ze te makkelijk zelf kunnen openen. Hoewel dit soort hekjes niet aan de Europese norm hoeven te voldoen, zetten de fabrikanten zelf op de verpakking dat ze dat doen.

Gammel

Zes van de acht afgekeurde hekjes zaten niet goed genoeg vast in de trapopening. Bij een duurproef die tienduizend keer een kind simuleert dat aan het hekje rammelt, verschoof het na verloop van tijd of viel het naar beneden. Meestal was het probleem dat het hekje met plakstrips was bevestigd, maar kleefde die strip onvoldoende. Bij een deel van deze hekjes werkte bovendien de automatische sluiting niet goed genoeg.

De twee andere hekjes zakten voor een andere test, waarbij een gewicht van tien kilo tegen het hek ramt om een vallend kind te simuleren. De klap had tot gevolg dat de hekjes afbraken. De Consumentenbond heeft van alle gammele hekjes melding gedaan bij de NVWA.

Op de zwarte lijst van de Consumentenbond staan nu vijftien onveilige hekjes. Een deel daarvan is uit de verkoop gehaald, maar de tests hebben niet geleid tot terugroepacties. Met de zwarte lijst hoopt de Consumentenbond ook te voorkomen dat mensen de onveilige hekjes bijvoorbeeld tweedehands aanschaffen.