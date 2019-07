Boeing boekt 4,4 miljard euro af voor compensatie 737 MAX

De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing boekt 4,9 miljard dollar (4,4 miljard euro) af om de kosten te dekken van mogelijke schadevergoedingen aan luchtvaartmaatschappijen wegens het aanhoudende vliegverbod van 737 MAX-toestellen. Dat heeft Boeing donderdag laten weten, meldt AP.

De vliegtuigbouwer, die in een crisis verkeert sinds de populaire 737 MAX-toestellen wereldwijd aan de grond worden gehouden naar aanleiding van twee vliegrampen, denkt het bedrag nodig te hebben om luchtvaartmaatschappijen te compenseren voor het feit dat ze niet met hun 737 MAX-toestellen mogen vliegen.

Boeing voorziet een 5,6 miljard dollar lagere omzet in het tweede kwartaal als gevolg van de problemen met het toestel. De vliegtuigbouwer rapporteert volgende week kwartaalcijfers over de periode van april tot en met juni.

De berekeningen van Boeing zijn volgens het bedrijf gebaseerd op een prognose dat de 737 MAX-toestellen vanaf het begin van het vierde kwartaal weer mogen gaan vliegen van internationale luchtvaartautoriteiten. Die tijdslijn is gunstiger dan sommige analisten hebben voorspeld.

Door die optimistische voorspelling steeg de koers van het aandeel Boeing na het sluiten van de beurs met bijna 2 procent.

Besturingssysteem

Boeing werkt aan een oplossing voor het automatische besturingssysteem van de 737 MAX. Dat systeem wordt verantwoordelijk gehouden voor ongelukken met het nieuwe model in Indonesië in oktober en in Somalië in maart. Bij die twee rampen kwamen alle 346 inzittenden van beide toestellen om.

Luchtvaartmaatschappijen die 737 MAX-toestellen hebben gekocht of besteld zitten met een strop omdat ze er sinds maart niet mee mogen vliegen. Boeing is gestopt met leveranties, en heeft het productietempo van 737 MAX-toestellen teruggebracht van 52 tot 42 per maand. Het bedrijf heeft minder dan 400 toestellen geleverd, en beschikt over orders voor ongeveer 4.500 exemplaren.

De post van 4,9 miljard dollar staat los van mogelijke schadevergoedingen die Boeing te wachten staan als gevolg van rechtszaken van nabestaanden van de slachtoffers.