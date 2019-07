Bezoek Rutte in teken van drone

De Amerikaanse president Trump heeft donderdag tijdens een ontmoeting met premier Rutte op het Witte Huis bekendgemaakt dat een Amerikaans marineschip een Iraanse drone uit de lucht heeft geschoten boven de Straat van Hormuz. De drone zou zich op minder dan een kilometer van het marineschip, de USS Boxer, hebben bevonden.

Trump greep het incident onmiddellijk aan om Rutte en andere bondgenoten van de Verenigde Staten op het belang te wijzen van beveiliging van de internationale scheepvaart in de Straat van Hormuz. Volgens Trump wordt die door Iran bedreigd.

Zo verhoogde de president de druk op Rutte om hieraan een concrete bijdrage te leveren. Eerder hebben de VS Nederland en andere NAVO-staten al gevraagd om zo’n bijdrage. Het was bij het ter perse gaan van deze krant nog niet duidelijk hoe Rutte hierop heeft gereageerd tijdens zijn onderhoud met Trump in het Oval Office. Voorafgaand aan het overleg onderstreepte Trump overigens dat Rutte en hij „in de loop der jaren vrienden zijn geworden”.

Trump deed zijn uitlating over de drone tijdens een ceremonie, waarbij hem een Amerikaanse vlag werd aangeboden die in 1944 als eerste standaard op Utah Beach werd geplant bij de Geallieerde landing op de kusten van Normandië. De vlag raakte onlangs in Nederlandse handen via een veiling.

Het nieuwe drone-incident volgt op maanden van oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran, nadat Trump zich vorig jaar eenzijdig had teruggetrokken uit het internationale nucleaire akkoord met Iran. Vorige maand schoot Iran een kostbare Amerikaanse drone uit de lucht, volgens Iran in het Iraanse luchtruim maar volgens de VS boven internationale wateren. Pas op het laatste moment zag Trump vervolgens af van vergeldingsacties.