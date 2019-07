Benin krijgt nieuw museum voor gerestitueerde kunstschatten

Benin gaat een museum bouwen voor de 26 kunstvoorwerpen die het van de Franse staat gerestitueerd krijgt. De Franse overheid verstrekt het West-Afrikaanse land voor de bouw een lening van 20 miljoen euro. Dat meldt persbureau AFP.

Het nieuwe museum, dat in 2021 de deuren zal openen, wordt gevestigd op het terrein van de koninklijke paleizen van het koninkrijk Dahomey, waaruit Benin is ontstaan. Deze paleizen in de stad Abomey staan op de Werelderfgoedlijst van Unesco.

De Franse president Macron maakte in november, na de publicatie van een kritisch rapport over Afrikaans erfgoed in Frans bezit, bekend dat hij 26 kunstvoorwerpen aan Benin zou teruggeven. Het gaat onder meer om de troon van koning Guézo (1818-1858), de deuren van het paleis van Béhanzin en de antropomorfe beelden (half dier, half mens) van de vorsten van Dahomey. Deze voorwerpen, die in 1892 door het Franse leger werden buitgemaakt, staan nu nog op prominente plekken in het Musée du Quai Branly-Jacques Chirac in Parijs.

In Porto-Nove, de hoofdstad van Benin, is men op de School voor Afrikaans Erfgoed begonnen met het opleiden van toekomstige museummedewerkers, meldt AFP. „In een museum heb je meer nodig dan alleen curatoren”, zegt het hoofd van de opleiding Richard Sagan. „We hebben een heel scala aan medewerkers nodig, van getrainde technici tot handwerkslieden.”

Op staatsbezoek in Burkina Faso zei president Macron in 2017 dat het toch niet zo kan zijn dat het Afrikaanse culturele erfgoed slechts in handen is van musea en verzamelaars in Europa. Zijn belofte dat Franse musea binnen vijf jaar erfgoed gaan teruggeven aan Afrika deed in de Europese museumwereld veel stof opwaaien.

Franse musea bezitten samen zeker 150.000 kunst- en cultuurvoorwerpen uit Afrika. Vele daarvan zijn buitgemaakt in de koloniale periode. Een rapport dat in opdracht van Macron werd geschreven en waarin een veel soepeler restitutiebeleid wordt bepleit, oogstte begin juli op een symposium in Parijs veel kritiek.