SGP maakt einde aan omstreden partijstichting

Het SGP-partijbestuur maakt een einde aan de omstreden Stichting Vormingsactiviteiten Oost-Europa. De activiteiten van de VOE gaan per 1 januari op in een nieuw te vormen stichting die de internationale projecten van de partij coördineert, zo meldde het SGP-partijbestuur donderdag in een persbericht.

Het is onrustig bij de SGP sinds twee weken geleden naar buiten kwam dat een medewerker van VOE een klacht had ingediend tegen het bestuur. Bij de VOE zou sprake zijn van een „onveilige werksfeer” waarbij met name jonge medewerkers verbaal worden geïntimideerd. Ook klaagde de werknemer over een gebrek aan transparantie over de vele buitenlandse reisjes die de stichting met belastinggeld maakt. Nadat hij deze zaken intern had aangekaart, werd plotseling zijn contract gehalveerd.

De misstanden bij de partijstichting leidden tot grote commotie binnen de SGP, normaal een partij waar trouw aan het gezag het hoogste goed is. Nu beklaagden partijprominenten en andere SGP’ers zich in verschillende media anoniem over de bestuurscultuur bij de SGP.

Medewerker houdt baan voorlopig

De SGP heeft nu een onafhankelijke bemiddelaar aangewezen om de klacht van de werknemer over het VOE-bestuur af te handelen. De werknemer kan de komende maanden gewoon op het partijbureau blijven werken en mag meesolliciteren naar een functie bij de nieuwe stichting. Mocht hij daarvoor niet worden gekozen, dan krijgt hij betaald begeleiding bij het zoeken van een nieuwe baan.

Nu er een nieuwe stichting komt, betekent dit ook het einde van het omstreden VOE-bestuur onder leiding van voorzitter Engelbert van Voorden (79), die door verschillende oud-werknemers van „verbaal-agressief” gedrag werd beschuldigd. Een SGP-woordvoerder bevestigt dat hij niet terugkeert in een nieuwe stichting. „Een aantal (bestuurders - red.) heeft de leeftijd om met pensioen te gaan.”

VOE niet eens met SGP-besluit

Het VOE-bestuur liet vrijdag weten het niet eens te zijn met de stap van het partijbestuur. Van Voorden zegt in een verklaring dat de VOE „niet instemt met de inhoud” van het SGP-persbericht en dat er niet van tevoren met de VOE is overlegd. De SGP ontkent dit en zegt bovendien dat de VOE niet anders kan dan zich bij het besluit van het partijbestuur neerleggen.

Jongerenorganisatie SGPJ, die de problemen met de VOE al meerdere keren bij het partijbestuur aankaartte, spreekt in een verklaring van „geloofwaardige stappen” van het partijbestuur. „We hebben de laatste week gemerkt dat er naar onze voorstellen geluisterd is”, zegt voorzitter Arie Rijneveld.