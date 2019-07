Algerije te sterk voor Senegal, verovert voor tweede keer Afrika Cup

Algerije heeft vrijdag voor de tweede keer de Afrika Cup gewonnen. Het team van bondscoach Djamel Belmadi was in de eindstrijd in het Caïro International Stadium in Egypte met 1-0 te sterk voor Senegal.

De enige treffer in de eindstrijd viel al in de tweede minuut. Een schot van aanvaller Baghdad Bounedjah werd door een verdediger van Senegal van richting veranderd. Doelman Alfred Gomis zag de bal net onder de lat in het doel verdwijnen.

Senegal was in de tweede helft sterker. Na een uur spelen leek de kwartfinalist van het wereldkampioenschap van 2002 een strafschop te krijgen wegens hands. Scheidsrechter Néant Alioum draaide die beslissing na het zien van televisiebeelden echter terug. Ook daarna bleef Senegal beter maar Algerije hield stand.

Algerije won de Afrika Cup in 1990 voor het eerst, toen in eigen land. Senegal wist het kampioenschap nog nooit te winnen. In 2002 verloor het land de finale ook, toen van Kameroen.

In de Franse hoofdstad Parijs waren vrijdagavond zo’n 2.500 politieagenten op de been in verband met de finale. Nadat Algerije vorige week van Nigeria won, werden ongeveer 280 arrestaties verricht door heel Frankrijk. (ANP/NRC)