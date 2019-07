Afrika’s ‘grootste mensensmokkelaar’ blijkt - na drie jaar cel - iemand anders

Het was een daverende overwinning voor de Italiaanse justitie: ze hadden ‘de Generaal’ gearresteerd, Afrika’s belangrijkste mensensmokkelaar, met honderden doden op zijn geweten. De trotse aanklager maakte de vergelijking met de strijd tegen de maffia. Dat was drie jaar geleden. Maar nu blijkt dat Italië jarenlang het bewijs negeerde dat ze de verkeerde hadden, een naamgenoot, onschuldig in een cel.

