1.200 jaar oude moskee ontdekt in Israël

Archeologen hebben in de Israëlische Negev-woestijn de restanten gevonden van een moskee uit de begintijd van de islam, meldt de Israëlische krant Haaretz. De bijzondere vondst toont volgens archeologen van de Israel Antiquities Authority (IAA) dat de islam zich niet alleen snel over grote steden verspreidde, maar ook over het platteland. Het gaat om een gebouw van zes vierkante meter, waar waarschijnlijk een of twee families gebruik van maakten.

De overblijfselen zijn 1.200 jaar oud en werden gevonden in de stad Rahat, honderd kilometer ten zuidwesten van Jeruzalem. Arabieren veroverden dat gebied in het jaar 636 en introduceerden er de islam, licht een medewerker van de IAA toe. Een gebedsnis in de muur wijst in zuidoostelijke richting naar Mekka.

Bij de opgravingen werden ook de resten van een boerderij en een nederzetting uit ongeveer diezelfde periode gevonden, bestaande uit huizen met kamers grenzend aan binnenplaatsen, opslagruimtes en ruimtes om eten te bereiden. Waarschijnlijk maakten de bewoners gebruik van de moskee.