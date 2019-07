Zeeuwse PVV rommelde met provinciale gelden

De Statenfractie van de PVV in Zeeland heeft onterecht declaraties ingediend bij de provincie. Dat blijkt uit onderzoek van accountantsbureau KPMG, dat in opdracht van de Commissaris van de Koning Han Polman onderzoek deed naar beschuldigingen van fraude in april. Er komt volgens het donderdag gepubliceerde rapport „een beeld naar voren van oneigenlijke inzet van publieke middelen”.

Het KPMG-onderzoek stelt vast dat er ten minste 816,75 euro aan onterechte declaraties is ingediend bij de Statenfractie. Dat gaat om een factuur voor het opzetten van een website voor de PVV Tholen. Statenfractie-voorzitter Peter van Dijk liet deze factuur omzetten naar ‘aanpassingen website PVV’, zodat deze betaald kon worden uit de fractiekas. Volgens het onderzoek gebeurde dit in elk geval met medeweten van Vincent Bosch, fractievoorzitter van de partij in Tholen. Dat is opvallend, want Bosch was een van de mensen die het declaratiegedrag van Van Dijk onder de aandacht bracht.

Lees ook: Na jaren komt de ergernis over PVV-senator Peter van Dijk tot ontploffing

KPMG beluisterde onder meer geheime opnames, waar NRC eerder over berichtte. Daaruit bleek dat Van Dijk aan collega’s uitlegde hoe de PVV Zeeland „toch een aantal leuke dingen” kon doen, ondanks het gebrek aan financiële middelen. Via een zogenoemde U-bochtconstructie werd ten minste acht maanden 150 euro per keer overgemaakt naar een vrijwilliger, die de vergoeding aanvroeg bij de provincie. „Die vrijwilliger heeft dat geld gewoon iedere keer in een envelop aan me gegeven. En daar hebben we al die dingen van betaald. Nou, is dat creatief of is dat niet creatief?”, aldus Van Dijk in de opnames.

Van Dijk heeft verklaard dat de vrijwilliger in kwestie de vergoeding „uit eigen initiatief heeft geschonken aan de PVV-Statenfractie.” Er zou volgens hem geen vooropgezet plan zijn geweest om geld uit het fractiebudget te gebruiken voor verkiezingsactiviteiten. Volgens de Statenadviseur deed de vrijwilliger inderdaad „veel ondersteunende werkzaamheden”.

Omvang niet meer te bepalen

In andere opnames geeft Van Dijk verder toe dat meerdere fractiemedewerkers van de provincie ook werk doen voor gemeenteraadsfracties. Dat is door interviews van KPMG met de betrokkenen bevestigd. Hoeveel geld het de provincie gekost heeft, is niet meer vast te stellen. De Zeeuwse PVV heeft haar administratie niet goed op orde, stelt het rapport, en daarom „is de exacte omvang van de onjuiste declaraties lastig tot niet meer te bepalen”. Wel lijkt de hoogte van het bedrag beperkt.

Luister naar de aflevering van dagelijkse podcast Vandaag over PVV-senator Van Dijk met daarin delen van de audio-opnames.

Van Dijk werd daarnaast beschuldigd van het gebruiken van fractiegelden voor het kopen van een auto. De Staten-voorzitter blijkt inderdaad 7.000 euro te hebben opgenomen uit het fractiebudget, maar heeft het geld wel teruggestort. Volgens KPMG is het echter niet de bedoeling dat het fractiebudget wordt gebruikt voor dergelijke leningen.

Commissaris van de Koningin Han Polman zegt in een brief aan de Staten over het onderzoek dat hij „verwacht dat de betrokkenen van de PVV naar aanleiding van het rapport hun conclusies trekken, maatregelen treffen en daarmee hun verantwoordelijkheid nemen”.