VS schieten Iraanse drone uit de lucht in Straat van Hormuz

Een Amerikaans marineschip heeft donderdag in de Straat van Hormuz een Iraanse drone uit de lucht geschoten. President Trump maakte op het Witte Huis bekend dat de drone binnen een kilometer vloog van het schip, de USS Boxer. Daarop schakelden de Amerikanen het onbemande vliegtuig uit.

Het incident volgt op maanden van oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. Trump zegde de nucleaire deal met Teheran vorig jaar op en kondigde diverse keren nieuwe sancties aan. Als reactie hebben de Iraniërs de productie en verrijking van uranium opgeschroefd.

Trump sprak donderdag volgens persbureau Reuters van „een nieuwe ontwikkeling in een lange reeks van provocerende en vijandige acties van Iran jegens vaartuigen in internationale wateren”. Hij gaf geen verdere details over het neerschieten van de drone. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft bevestigd dat het incident heeft plaatsgevonden.

De gespannen situatie leidde vorige maand al tot een ander drone-incident. Iran schoot toen een Amerikaans onbemand toestel neer. Volgens de Iraniërs was de drone het Iraanse luchtruim in gevlogen. De VS hielden vol dat het vliegtuig zich in internationaal luchtruim boven de Straat van Hormuz bevond. President Trump zei een dag later dat hij op het laatste moment van een vergeldingsactie tegen Iran had afgezien.

Olietankers

Het was niet het enige incident de afgelopen weken in de Straat van Hormuz. Halverwege juni werden een Japanse en een Noorse olietanker beschadigd door explosies. Volgens de Amerikanen was dat het werk van Iran. Teheran ontkent. Vorige week probeerden de Iraniërs volgens het Verenigd Koninkrijk een Britse olietanker te blokkeren. Deze donderdag nam de Iraanse Revolutionaire Garde een buitenlandse tanker in beslag.

Intussen wordt vijfduizend kilometer verderop, bij Gibraltar, al bijna drie weken een Iraanse tanker door de Britten vastgehouden. Het schip zou Iraanse olie naar Syrië vervoeren, terwijl een olie-embargo van de EU dat verbiedt. Iran wil dat de Britten het schip laten gaan. Een commandant van de Revolutionaire Garde dreigde anders een Brits schip „te pakken”.

Trump deed de aankondiging van het neerschieten van de Iraanse drone donderdag in het bijzijn van premier Mark Rutte. De minister-president is te gast op het Witte Huis, om met Trump te praten over onder meer handel. Waarschijnlijk zal ook de kwestie-Iran achter gesloten deuren onderwerp van gesprek zijn.