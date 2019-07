Verdachte kippenschuurbrand in Groningen meldt zich bij politie

De verdachte van het aansteken van een brand in een kippenschuur in het Groningse Kiel-Windeweer, heeft zich donderdag gemeld bij de politie. De brand koste op zondag 7 juli aan honderdduizend kuikens het leven. In een oproep op Facebook zei de politie camerabeelden te hebben en riep de man op zich aan te geven, omdat de beelden anders openbaar gemaakt zouden worden.

De beelden waarop de man te zien is, zijn uitgelekt en werden sinds woensdag gedeeld op sociale media. Het is onbekend wie de beelden hebben gedeeld. Te zien is hoe de man in een spijkerbroek en donkere trui rondloopt op het terrein rondom de kippenschuren. Hij verdwijnt even uit beeld in de schuur, mogelijk om de brand te stichten, en rent dan weg. De politie verzoekt media en socialemediagebruikers nu deze beelden te verwijderen.

Over de motivatie van de brandstichter is nog niets bekend. „De man wordt momenteel verhoord. Uit de verhoren moet blijken wat de rol van deze man is”, zegt de politie.

Op deze videobeelden van de politie is de schade aan de twee loodsen van het boerenbedrijf te zien: