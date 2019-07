Timmermans: ‘Britten liepen rond als kippen zonder kop’

Timmermans: kabinetsleden in VK rennen rond als kip zonder kop

Het Britse kabinet is de controle kwijt over de Brexit. Dat heeft Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie, gezegd in een donderdag te verschijnen uitzending van het Britse televisieprogramma Panorama. In het interview maakt hij zijn verbazing over de afhandeling van de Brexit kenbaar: „We dachten dat ze het slim speelden, dat ze ergens in Westminster een kluis hadden liggen met een Harry Potter-achtig boek met daarin een plan en allemaal trucjes.”

Zijn optimisme over de Britse aanpak van de Brexit verdween, zo zegt Timmermans, toen hij David Davis aan het werk zag, die tot juli 2018 Brexit-minister van het VK was: „Ik zag hem niet, hij onderhandelde niet, ik zag dikdoenerij en dacht: 'God, ze hebben geen plan. Ze hebben echt geen plan.' Dat was een shock.”

'Johnson speelt spelletjes'

In hetzelfde interview vergelijkt de PvdA'er het kabinet-May donderdag met een fictioneel personage uit de Britse sitcom Dad's Army: „Ze roepen als een kip zonder kop 'don't panic!'.” Hij verwijst daarmee naar de aanpak van het kabinet na 2017, een jaar na het Brexit-referendum. Ook tegen de beoogde nieuwe leider van de Tories, Boris Johnson, trekt Timmermans fel van leer: „Ik heb altijd de indruk gehad dat hij spelletjes speelt.”

De vicevoorzitter van de EC is overigens niet de enige die zich deze week kritisch uitspreekt over de Britten. EU-onderhandelaar in het Brexit-dossier, Michael Barnier, stelde in hetzelfde BBC-programma niet erg onder de indruk te zijn van de Britse dreigementen met een No Deal-Brexit: „Ik denk dat de Britten, net als wij aan de EU-kant, vanaf begin af aan al wel wisten dat wij niet onder de indruk zouden zijn van dat dreigement.” Als het VK toch besluit uit te treden zonder akkoord, dan moeten de Britten „de consequenties aanvaarden”, zegt Barnier.

Volgende week kiezen de leden van de Conservatieve Partij een nieuwe leider, die automatisch ook de nieuwe premier van het VK wordt. Naar verwachting zal Boris Johnson, oud-minister en oud-burgemeester van Londen, door de Tories worden verkozen. Hij heeft herhaaldelijk gezegd dat een No-Deal-Brexit voor hem een van de opties is.