Specialist Dennis stapt daags voor de tijdrit om mysterieuze reden af

De fiets met kaderplaatje 44 is na de finish van de twaalfde etappe demonstratief tegen de voorkant van de teambus neergezet. Zo kunnen fotografen en cameramensen het rijwiel goed in beeld nemen. Er heerst verwarring bij de ploeg Bahrain-Merida. Niemand kan er uitleggen waarom Rohan Dennis, een van hun ster-renners, na tachtig kilometer ineens is afgestapt, nog wel de dag vóór de enige tijdrit deze Tour, het specialisme van de Australiër. Naar zijn beweegredenen was het de hele dag gissen.

Kort nadat de Tourorganisatie had bekendgemaakt dat Dennis was afgestapt, verstuurde Bahrain-Merida een perscommuniquét: ‘Onze prioriteit is het welbevinden van onze renners en dus zullen we onmiddellijk een onderzoek instellen.’ Die mededeling zorgde voor rumoer op social media. Wat was hier aan de hand?

Afgestapt bij de bevoorrading

Aanvankelijk leek er weinig loos. Dennis poogde mee te zitten in de vlucht van de dag, maar bij de bevoorrading gaf hij er de brui aan.

Ploegleider Gorazd Štangelj zag uit zijn ooghoek de fiets van Dennis staan, reed er eerst voorbij, maar moest terug om zijn renner op te halen. Toen Dennis ruim voor zijn collega's bij de finish aankwam weigerde hij met journalisten te praten, en beende hij aan de zijde van zijn manager boos weg richting teamhotel in Pau. Even later sprintte de Brit Simon Yates naar zijn eerste dagzege. Aan de finish was het rustig. Hij was niet het verhaal van de dag.

Als Tristan Hoffman bij de ploegbus arriveert, loopt hij in een fuik van mediamensen. De Nederlandse ploegleider van Bahrain-Merida wordt herhaaldelijk aangeklampt, maar schudt het hoofd: „Ik heb niemand nog gesproken, en weet echt niet wat er aan de hand is.” Het is wachten op Štangelj, de enige die bij het beduusde wielerteam commentaar op de kwestie mag geven.

Vragenvuur barst los

Twintig cameraploegen richten hun apparatuur op een kale muur. Ze laten een halve cirkel vrij voor de ploegleider. Als hij er is, barst er een vragenvuur los.

„We zijn allemaal in de war”, zegt een Britse journalist. „Wij ook”, antwoordt Štangelj. „En teleurgesteld.”

„Was er een probleem met zijn fysiek”, vraagt iemand. De ploegleider: „Nee, die is goed genoeg voor de Tour de France”.

„Heeft hij eerder problemen gehad met zijn mentale gesteldheid”, klinkt het. Štangelj aarzelt. „Dat is een moeilijke vraag om te beantwoorden.”

Dennis zou ontevreden zijn geweest met zijn tijdritfiets, maar ook daar komt geen duidelijk antwoord op. „Hij is een renner die zijn materiaal perfect willen hebben. Dat is niet altijd makkelijk”, zegt Štangelj, die even later als door een wesp gestoken reageert als een journalist begint over doping. „Leg me geen woorden in de mond”, zegt hij. „We moeten met hem praten.” De vertwijfeling blijft.