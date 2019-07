Sneakerveiling afgeblazen, Canadees koopt collectie voor 775.000 euro

Sotheby’s heeft de eerste gespecialiseerde sneaker-veiling. Vijf dagen voor de veiling zou aflopen bood de Canadese ondernemer Miles S. Nadal omgerekend 755.000 euro voor 99 paar schoenen (7.600 per paar), een bedrag waar de inbrenger genoegen mee nam.

Nadal, oprichter van een investeringsmaatschappij, heeft laten weten dat hij de sneakers gaat tentoonstellen in zijn ‘Durf te Dromen’ Automobielmuseum in Toronto. De schoenen zijn afkomstig van Stadium Goods, een online platform voor bijzondere sneakers met een winkel in New York. De verkochte schoenen hebben alle een verhaal. Zo is er een paar zwarte Adidas-gympen met extra dikke zolen die modehuis Chanel en zanger Pharrell Williams voor couturier Karl Lagerfeld ontwierpen, een man met een bescheiden postuur.

Ondernemer Nadal wilde alle honderd paar schoenen kopen. Maar Stadium Goods wilde per se het paar sneakers met de verwachte hoogste opbrengst (142.000 euro) tóch laten veilen. Het gaat om een paar handgemaakte Nike Moon Shoes (maat 48), bedoeld voor de Amerikaanse olympische kwalificatiewedstrijden van 1972. Nike mede-oprichter en atletiekcoach Bill Bowerman droomde van sportschoenen met meer grip. Bowerman liet zich inspireren door het wafelijzer van zijn vrouw. Dat gebruikte hij om een rubberen noppenzool te fabriceren, een ingeving die de sportschoenenindustrie zou veranderen.