Simon Yates wint eerste Pyreneeën-etappe in Tour, Alaphilippe houdt het geel

Simon Yates heeft donderdag de twaalfde etappe van de Tour de France gewonnen. De Brit van Mitchelton-Scott versloeg in de eindsprint van de rit van Toulouse naar Bagnères-de-Bigorre (209,5 kilometer) zijn twee medevluchters. Julian Alaphilippe hield in de eerste Pyreneeën-rit van deze ronde het geel.

De etappewinnaar zat al vroeg in de etappe in een kopgroep met bijna veertig renners. Na de beklimming van de Col de Peyresourde en de Hourquette d’Ancizan, twee cols van de eerste categorie, kwam Yates samen met Pello Bilbao en Gregor Mühlbergers voorop te rijden. Een achtervolgersgroep, met de Belg Ties Benoot voorop, kwam op 1.28 achter de drie koplopers over de finish.

Het peloton, met daarin geletruidrager Julian Alaphilippe, finishte op ruim negen minuten. In die groep zaten ook de klassementsrenners, onder wie Geraint Thomas, Egan Bernal en Steven Kruijswijk. Zij deden onderweg geen pogingen Alaphilippe uit de leiderstrui te rijden.

Alaphilippe staat in het algemeen klassement nog steeds 1.12 minuten voor op nummer twee, Thomas. Kruijswijk is op de vierde plek de beste Nederlander, met een achterstand van 1.27.

Vrijdag liggen verschuivingen in de strijd om het geel meer voor de hand. Dan staat een tijdrit van een kleine dertig kilometer op het programma, in en rond de stad Pau. Zaterdag gaat de Tour de bergen weer in, met een aankomst op de top van de beruchte Tourmalet.