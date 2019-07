Rode Kruis waarschuwt voor voedseltekort door droogte in Noord-Korea

De koepelorganisatie van het Rode Kruis IFRC waarschuwt voor de gevolgen van droogte in Noord-Korea. Door perioden van droogte eerder dit jaar is de verwachte oogst in het communistische land gehalveerd. Een tegenvaller waar kwetsbare groepen in het land onder zullen lijden, schrijft de internationale hulporganisatie donderdag.

„Gevallen van ondervoeding en door water overgedragen ziekten zoals diarree en colitis nemen toe”, zegt Mohamed Babiker, die de afvaardiging van het Rode Kruis in Noord-Korea leidt. Uit een analyse in mei dit jaar bleek dat de oogst in Noord-Korea voor de helft lager uitviel dan was verwacht bij voldoende regen, normale temperaturen en de juiste irrigatie. In 2018 viel de voedselproductie in het land ook al 12 procent lager uit dan een jaar eerder.

Levensreddend

Het IFRC trok eerder dit jaar 250.000 Zwitserse frank (ongeveer 225.000 euro) uit voor mobiele waterpompen in het land, waardoor de oogst deels kon worden gered. De internationale hulporganisatie vraagt nu om 472.000 frank (425.000 euro) voor het leveren van onder meer meststoffen, irrigatie en sanitaire voorzieningen. Waterpompen en irrigatievoorzieningen kunnen volgens Babiker „levensreddend” zijn voor een bevolking die chronisch ondervoed is en het risico loopt op ziekte.

Het IFRC is sinds 1995 permanent aanwezig in Noord-Korea, waar het helpt bij humanitaire en ontwikkelingsprogramma’s. Het is een van de weinige organisaties die toegang krijgen tot het land.