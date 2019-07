Problemen bij afvalbedrijf AEB dreigen rest van het land te raken

De problemen bij het Amsterdamse Afvalenergiebedrijf (AEB) kunnen gevolgen hebben voor de rest van het land. De Nederlandse afval- en recyclingmarkt stagneert als er niet snel een oplossing komt voor het afval dat de komende tijd niet door AEB Amsterdam verwerkt kan worden. Dat schrijft de brancheorganisatie Vereniging Afvalbedrijven in een brief aan de burgemeester en wethouders van Amsterdam. De gemeente kon vrijdagavond niet meer bereikt worden.

Vorige week werd bekend dat het voortbestaan van de afvalcentrale op het spel staat. Begin deze maand bleek dat AEB meer dan de helft van de ovens moest stilzetten vanwege veiligheidsproblemen. Hierdoor komt de warmtelevering in een deel van Amsterdam in gevaar en moet het afval de komende tijd op andere plekken verbrand worden. De Vereniging Afvalbedrijven schrijft nu dat de kans bestaat dat binnenkort het huishoudelijk afval in Amsterdam en omgeving niet meer opgehaald kan worden.

Op verschillende plekken is al capaciteit vrijgemaakt voor verwerking van het afval van AEB. Die verwerking kan echter pas beginnen als er een financiële garantstelling is afgegeven, schrijft de branchevereniging. De gemeenteraad besloot vorige week tientallen miljoenen euro’s te reserveren om te voorkomen dat het AEB gesloten moet worden. Maar volgens de Vereniging hebben de gesprekken met de gemeente en banken vooralsnog weinig opgeleverd. De vereniging „verzoekt de gemeente daarom dringend” het AEB te helpen om de gemaakte afspraken na te komen.

Het AEB, een zelfstandig bedrijf waarvan de gemeente Amsterdam 100 procent aandeelhouder is, kampt al jaren met financiële problemen. In 2015 moest de gemeente miljoenen toeleggen op het bedrijf zodat het niet zou omvallen. Momenteel loopt het AEB het risico zijn leningen bij de gemeente en banken niet terug te kunnen betalen. Ook kan het vanwege de problemen met de verbrandingsovens niet voldoen aan contracten met afvalbedrijf Renewi. Het bedrijf stond al langer onder verscherpt toezicht omdat er meerdere keren brand was uitgebroken.