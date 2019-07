Pornosites spelen gebruikersgegevens door aan derde partijen

Via cookies kunnen bedrijven, waaronder techreuzen Google en Facebook, zien wat gebruikers op pornosites bekijken. Ook wanneer internetters in de zogeheten incognito-modus pornosites bezoeken. Dat blijkt uit een donderdag gepubliceerd onderzoek van experts van Microsoft en onderzoekers van de universiteit van het Amerikaanse Pennsylvania.

De onderzoekers bekeken bijna 23.000 pornosites, waarvan ongeveer 93 procent derde partijen tegen betaling inzage bleek te geven in gebruikersgegevens. Dat gebeurde vooral via zogeheten tracking cookies, kleine bestandjes waardoor techbedrijven kunnen meekijken met internetters. De pornosites die gegevens doorspelen, bleken gemiddeld aan zeven andere partijen toegang te geven. Google en zijn dochterondernemingen bleken op 74 procent van de onderzochte sites een tracking cookie te hebben, Facebook op 10 procent.

‘Zorgwekkend’

De onderzoekers spreken van een „zorgwekkende” hoeveelheid informatie die naar derden wordt gelekt. In veel gevallen hadden grote bedrijven indirect inzage in de surfgegevens van bezoekers, maar was hierover niets terug te lezen in de privacyovereenkomst waar de gebruikers akkoord mee moesten gaan. Ook was maar 17 procent van de pornosites versleuteld, wat het stelen van grote hoeveelheden data voor hackers eenvoudig maakt.

Waarom dergelijke data door bijvoorbeeld Google en Facebook worden verzameld, is onduidelijk. Beide partijen ontkennen tegenover The New York Times dat zij de verzamelde informatie gebruiken voor marketingdoeleinden.

Uit de domeinnaam die werd bezocht, kon in sommige gevallen bovendien de seksuele oriëntatie van de gebruiker worden opgemaakt. Daardoor lopen vooral pornokijkers uit gemarginaliseerde groepen een risico, waarschuwen de onderzoekers, omdat hun surfgedrag mogelijkerwijs tegen hen gebruikt kan worden. Want hoewel de gebruikersgegevens via cookies anoniem worden verstuurd naar derde partijen, zijn deze via het IP-adres alsnog te koppelen aan een specifiek toestel en dus aan een specifieke gebruiker.

Veiligheid van gebruikers

„Pornosites moeten beter nadenken over hoe zij met dergelijke data omgaan, want deze gegevens zijn net zo gevoelig als informatie over iemands gezondheid”, aldus een van de onderzoekers tegen dagblad The New York Times. „Het beschermen van dergelijke gegevens is ontzettend belangrijk voor de veiligheid van gebruikers.” Informatie over iemands seksuele leven valt volgens de Nederlandse privacywetgeving onder ‘bijzondere persoonsgegevens’, wat betekent dat deze informatie extra beschermd dient te worden.

Eerder deze week kwam de Russische app FaceApp internationaal in het nieuws. De toepassing voor mobiele telefoons bewerkt ingestuurde foto’s van gebruikers met behulp van kunstmatige intelligentie, zodat de gebruiker jaren ouder lijkt. Experts vrezen dat de foto’s van gebruikers worden ingezet om gezichtsherkenningsalgoritmes te trainen. FaceApp ontkent dergelijke beschuldigingen.